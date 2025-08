Federico Aranda: “Este gobierno no busca soluciones rápidas, sino cambios estructurales para siempre”

- Advertisement -

En un reportaje brindado al programa Despertate que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Federico Aranda, secretario de Gobierno de Nueve de Julio, trazó un panorama completo sobre la actualidad municipal, abordando temas urgentes como las lluvias recientes y temas de fondo como el estilo de gestión, los límites institucionales del Ejecutivo y la necesidad de un cambio de época en la política local.

Clima, territorio y previsión

En las últimas horas, las lluvias afectaron fuertemente a la zona de La Niña. Aranda informó que el equipo municipal trabaja desde la madrugada con una alerta activa: “Estábamos preparados. Sabíamos que podía llover, y nos organizamos con anticipación. Esto no elimina los problemas, pero nos permite responder rápido”. Explicó que hay localidades con mayores complicaciones, pero que la coordinación entre delegados, como el de Facundo Quiroga, y el equipo de gobierno es permanente.

Gestión con rumbo y sin atajos

Más allá de la coyuntura, Aranda se centró en los principios que rigen la gestión de la intendenta María José Gentile. “Hay un compromiso de fondo con la transformación de Nueve de Julio. No vinimos a parchar ni a hacer obras para mostrar en redes, vinimos a resolver problemas estructurales que llevan décadas sin atenderse”, afirmó.

Se refirió al inicio de la gestión como “difícil”, marcada por un tornado que afectó fuertemente la economía local y con escasa colaboración de otros niveles del Estado. “Eso nos obligó a trabajar con nuestros propios recursos, con planificación y pensando a largo plazo. Capitalizamos el municipio, compramos maquinaria, pusimos en valor edificios como el de San Cayetano y lanzamos más de 35 cursos y capacitaciones. No se ve en redes, pero se vive todos los días”.

Caso Jueza Valinoti: “No hay encubrimiento, hay respeto institucional”

Consultado sobre el caso de la jueza de Faltas Florencia Valinoti, condenada en primera instancia, pero aún con instancias judiciales abiertas—, Aranda fue tajante: “No hay encubrimiento. La intendenta le pidió la renuncia apenas fue condenada. Pero el Ejecutivo no tiene facultades para destituir a un juez. Eso le corresponde al Concejo Deliberante”.

Llamó a “no confundir a la sociedad ni usar este caso con fines electorales” y aclaró que el municipio está a la espera del dictamen del juez de ejecución. “Quien quiera impulsar un juicio político debe hacerlo desde donde corresponde. Pero que no se diga que el Ejecutivo está actuando fuera de la ley. Todo lo contrario: estamos cumpliendo con la ley, aunque eso a algunos les incomode”.

Transparencia, diálogo y política en serio

Uno de los ejes del mensaje de Aranda fue el estilo político que busca imponer esta gestión: puertas abiertas, escucha activa y seriedad institucional. “Lo digo con claridad: hay concejales opositores con los que tengo diálogo permanente, y hay otros que prefieren no atender el teléfono pero después dicen que no hay diálogo. El que quiera aportar, tiene mi número. El que quiera destruir, que al menos diga la verdad”, lanzó.

Reconoció que su llegada al gabinete fue acompañada de críticas, pero afirmó que su función es mejorar, no complacer: “No estoy acá para complacer a nadie, estoy para resolver. Y todo lo que podamos cambiar, lo vamos a cambiar, pero con seriedad, sin atajos”.

Cambio de época y cultura política

Para Aranda, lo que está en juego hoy no es solo una gestión, sino una forma distinta de hacer política. “Venimos de una cultura de la improvisación, del parche y del agravio fácil. María José representa otra cosa: una mirada de largo plazo, una gestión que no necesita de la espectacularidad sino de los resultados reales. Estamos pensando una ciudad a 10, 15 o 20 años, no en el calendario electoral”.

Señaló que muchos de los actuales concejales y funcionarios “son nuevos, son vecinos comprometidos con el cambio, no con una bandera partidaria”, y pidió que ese espíritu prevalezca. “Podemos tener diferencias políticas, pero no podemos construir desde la mentira, desde el agravio o desde la desinformación”, subrayó.

La ciudad como causa común

Hacia el final de la entrevista, Aranda volvió a poner el foco en lo que considera el objetivo central: el bienestar duradero de Nueve de Julio. “No vinimos a ganar elecciones, vinimos a dejar una ciudad mejor. Vamos a vivir toda la vida acá. Esto no es un cargo, es un compromiso con la comunidad. Y lo vamos a honrar con trabajo, aunque nos lleve más tiempo y no dé likes en las redes”.

