Hugo Enríquez: “No podemos seguir quejándonos, hay que apoyar, colaborar y trabajar”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Sociedad Rural de Nueve de Julio, encabezada por su presidente Hugo Enríquez, reunió a 39 productores rurales para abordar una de las problemáticas más urgentes del distrito: la crisis hídrica y el grave deterioro de los caminos rurales. La convocatoria fue un éxito y permitió avanzar en una propuesta concreta: conformar una mesa de trabajo por cuarteles, con referentes que actúen como voceros de las prioridades de cada zona productiva ante el municipio.

“Fue una reunión muy positiva. Encontramos productores comprometidos, con ganas de participar y colaborar”, destacó Enríquez en diálogo en Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9. “La idea es salir de la queja y ponernos a trabajar”, enfatizó.

El objetivo es claro: que cada cuartel tenga un representante –que no forme parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural para garantizar transparencia– y que se elabore un listado de caminos prioritarios a reparar. “Queremos que el municipio concentre su energía en donde más se necesita”, agregó.

Hasta el momento, se logró la representación de 7 de los 14 cuarteles del partido. Enríquez expresó su confianza en que, una vez que la propuesta se ponga en marcha, los demás también se sumarán.

El contexto no admite demoras. A solo 60 o 70 días del inicio de la siembra de gruesa, aún queda cosecha retenida en campos anegados o con caminos intransitables, lo que pone en jaque la situación financiera de muchos productores. “Hoy hay dos necesidades urgentes: sacar la cosecha y prepararse para sembrar. No podemos esperar más”, remarcó el titular de la Sociedad Rural.

Además, Enríquez planteó la necesidad de que este esquema de trabajo conjunto pueda trascender la coyuntura y sentar las bases para una política de Estado en materia de infraestructura rural. “Esto tiene que ser el puntapié para algo más duradero”, sostuvo.

Críticas al gobierno nacional y alerta por la economía productiva

Durante la entrevista, Enríquez también cuestionó con dureza las medidas del gobierno nacional que afectan al sector agropecuario. La suba de retenciones, el encarecimiento de insumos como fertilizantes –agravado por los conflictos internacionales– y la incertidumbre macroeconómica impactan de lleno en la rentabilidad.

“Hoy la mayoría de los márgenes no cierran. El 80% de los productores CREA están en negativo con la soja”, señaló. También se mostró preocupado por la falta de señales claras desde el gobierno. “Lograron equilibrar los números fiscales, pero eso no alcanza si no se activa la producción. Con pobreza e incertidumbre, esto no se sostiene”.

Finalmente, valoró el rol histórico y cultural del caballo, en el marco del Día Mundial del Caballo instituido por la ONU. “Ha sido un aliado inseparable del hombre en la historia de la producción”, recordó.

La próxima semana está prevista una nueva reunión con los productores referentes y se buscará formalizar el canal de trabajo con el municipio. La expectativa está puesta en que este acuerdo permita actuar con rapidez y eficacia frente a una situación que no admite dilaciones.