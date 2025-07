Denuncia de la CONADUV: “Se disuelve Vialidad Nacional y se duplica la cantidad de peajes sin obras nuevas para una caja política”

- Advertisement -

En una entrevista sin filtros con Gustavo Tinetti en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9, el coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, expresó su profunda preocupación por el rumbo de la política vial en Argentina.

“El gobierno tomó una decisión tristísima: disolver Vialidad Nacional, un organismo histórico y técnico, y reemplazarlo por una estructura mínima sin capacidad operativa”, comenzó denunciando Lasca, quien aseguró que se trata de una medida que “no resuelve los problemas estructurales y solo profundiza la crisis vial del país”.

Concesiones que agravan el problema

Lasca fue contundente al referirse al nuevo plan oficial: la concesión de 9.000 km de rutas nacionales bajo un sistema de peaje “similar al de los años 90, sin obras de ampliación ni mejora, solo para cortar el pasto y hacer mantenimiento básico”.

“El peaje se transforma en un impuesto al tránsito. Se triplican o cuadriplican las tarifas sin contraprestación real. Por ejemplo, un camión de carga que va de Capital Federal a Bahía Blanca por Ruta 3 pagará ocho peajes: cerca de 25 millones de pesos al año, solo en peajes. Y eso sin contar combustible, patente y otros costos”, ejemplificó.

Además, se duplicarán las cabinas de cobro, sumando más de 100 nuevas en todo el país, incluso en rutas donde ya existen obras inconclusas o abandonadas.

Inconstitucionalidad, doble imposición y amparos

Para Lasca, el sistema actual “viola la Constitución al no ofrecer caminos alternativos y aplicar una doble imposición, ya que el usuario ya paga impuestos a los combustibles que deberían financiar la red vial”.

CONADUV presentó un amparo en la Justicia Federal de Paraná solicitando la suspensión del cobro de peajes en todo el país. El Estado no respondió dentro del plazo legal, y según Lasca, “está en rebeldía procesal”. También se intentaron otros amparos con defensorías del pueblo, pero “increíblemente, muchos defensores no tienen legitimación para litigar”, denunció.

Un diagnóstico alarmante: rutas colapsadas, sin controles ni obras

El dirigente detalló que más del 70% de las balanzas de control de peso no funcionan, lo cual, junto a la falta de obras, incrementa el deterioro y los accidentes.

“La Ruta 5 es un claro ejemplo: ni colectoras, ni rotondas prometidas, ni mantenimiento adecuado. Hay municipios como 9 de Julio, Carlos Casares y Trenque Lauquen que debieron arreglar banquinas con recursos propios ante el abandono de Provincia y Nación”, lamentó.

Además, apuntó contra la empresa estatal Corredores Viales S.A., que “solo recauda sin ejecutar obras”, y contra la falta de políticas integrales de transporte, siendo que el 90% de la carga se mueve por camión.

Audiencias públicas “sin sentido” y proyectos ignorados

Sobre las recientes audiencias públicas para discutir las nuevas concesiones, Lasca fue tajante: “Son una farsa. Dan 5 minutos para hablar y ya está todo decidido. No hay representantes del transporte, ni defensorías del pueblo. No se discute nada”.

Tampoco se contempla el Proyecto Autopistas del Siglo XXI, del fallecido Dr. Guillermo Laura, que propone obras sin necesidad de fondos estatales, mediante un fideicomiso transparente con ingresos vinculados al consumo de combustible.

“Pagamos para matarnos”

“Después de 30 años pagando peajes, no se hizo ni un kilómetro nuevo de autopista en muchas rutas. Solo hay maquillaje, mala gestión y una caja política detrás de cada cabina de peaje”, denunció. Y cerró con crudeza: “Pagamos para matarnos. No hay control, no hay planificación y no hay decisión política de cambiar este modelo perverso”.

La CONADUV es una organización civil sin fines de lucro que desde hace años denuncia las falencias del sistema vial argentino. Sus reclamos apuntan a la falta de caminos alternativos, el uso indebido de los fondos viales y la ausencia de una política pública transparente y sostenible en materia de infraestructura.