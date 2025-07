Nancy Sosa, : “Es un orgullo representar a una institución que transforma vidas”

- Advertisement -

La profesora de historia, Nancy Sosa ya está al frente del Club de Leones de 9 de Julio como presidenta para el período 2025/2026. Docente, vecina activa y con más de diez años de compromiso leonístico, asumió la conducción en un año muy especial: la institución cumple 60 años de servicio a la comunidad.

Con una mirada profundamente humana y una clara vocación de servicio, Nancy Sosa resume su objetivo de gestión en una frase que eligió para el libro de actas del club: “Gente pequeña en un lugar pequeño, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, citando al escritor Eduardo Galeano. Esa visión resume el espíritu con el que encara el nuevo rol: “Nosotros servimos, y lo hacemos bien. El club transforma realidades, y eso es un gran orgullo”, afirmó.

Una historia de compromiso y pertenencia

Nancy Sosa llegó al Club de Leones hace más de una década, invitada por colegas de la Escuela de Comercio, donde se desempeñaba como docente de historia. En ese entonces, su marido fue el primero en integrarse. Poco después, ella también juró como socia, colaborando activamente con el Club Leo, espacio juvenil que el Club de Leones promovía en ese momento.

“La verdad, me encantó. Acompañábamos a los chicos, viajábamos, compartíamos muchas experiencias”, recuerda. Tras la disolución del Club Leo, comenzó a involucrarse más directamente en las actividades del Club de Leones. “En ese momento tenía muchas responsabilidades como directora y no me podía comprometer del todo, pero siempre colaboraba. Ahora, con más tiempo disponible, me siento lista para esta responsabilidad”.

En 2024 fue secretaria, y este año fue elegida presidenta.

Proyectos en marcha y continuidad del servicio

Durante su gestión, Sosa se propone fortalecer los proyectos tradicionales que identifican al club: la asistencia en salud visual, la entrega de audífonos, ayudas ortopédicas y la rifa solidaria que permite construir viviendas para familias de la ciudad.

La rifa, uno de los pilares financieros del club, sigue creciendo año tras año. “Cuando comenzó, se vendían alrededor de 500 números. Hoy superamos los 2.300. Eso muestra la confianza que tiene la comunidad en lo que hacemos”, explicó.

60 años de historia y nuevas ideas

El Club de Leones de 9 de Julio celebrará este año su 60° aniversario, en diciembre de este 2025. Un momento especial que, según la presidenta, merece ser homenajeado con actividades comunitarias, culturales y recreativas. “Tenemos referentes vivos que fueron fundadores o que llevan más de 30 años en el club. Son nuestra historia viva”, destacó.

En ese contexto, surgió una propuesta innovadora: incorporar juegos adaptados para adultos en la plazoleta que el club mantiene junto al municipio. “Muchas veces los adultos que acompañan a sus nietos no tienen un espacio propio. Pensamos en hamacas o juegos que permitan compartir ese momento de otra manera”, explicó. La idea será evaluada en la primera reunión de su gestión.