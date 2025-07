En la Escuela Técnica Otto Krause se conmemoró el 209° aniversario de la Independencia argentina con un emotivo acto

A continuación presentamos las palabras de la Intendenta María José Gentile y las de la Inspectora Jefa Distrital Gabriela Tiani, para consideración de los lectores:

Palabras de la Intendenta Municipal María José Gentile:

*”Nos reunimos hoy para honrar una fecha grabada a fuego en el corazón de nuestra nación.

Hace 209 años, en la ciudad de Tucumán, un grupo de hombres y mujeres de extraordinario valor, impulsados por una firme determinación, declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica.

No fue un acto cualquiera. Fue un grito de soberanía que hizo temblar las cadenas de la opresión y sembró, con firmeza, la semilla de una nación autónoma, dueña de su propio destino.

El 9 de julio no fue solo la firma de un documento: fue la culminación de un largo proceso de batallas, sacrificios y sueños compartidos por un pueblo que anhelaba forjar su futuro.

Pensemos en el contexto: Europa convulsionada por las guerras napoleónicas, la monarquía española debilitada, y en estas tierras un anhelo creciente por gobernarse a sí mismas.

Ciudades distantes, con intereses a veces distintos, enviaron a sus representantes a Tucumán. Una hazaña política y logística para la época.

Aquellos congresales, representantes de diversas regiones, dejaron de lado sus diferencias para unirse en un objetivo común: la construcción de una patria.

Nos legaron no solo un territorio, sino un ideal: el de la autodeterminación, el de la capacidad de elegir nuestro propio camino, sin injerencias externas.

Si pensamos en quienes sentaron las bases del espíritu independentista, no podemos dejar de mencionar a Mariano Moreno. Aunque no estuvo en Tucumán, su pensamiento fue vital para los primeros pasos de nuestra Revolución.

Él nos enseñó que la autonomía no es solo un acto político, sino también un ejercicio constante de la razón, del pensamiento crítico y de la voluntad popular.

Hoy, en pleno siglo XXI, debemos preguntarnos qué significa ser independientes.

Implica la capacidad de ser, de discernir, de decidir con libertad y responsabilidad. Ser independientes es poder pensar y actuar sin ser manipulados o condicionados por intereses ajenos.

La independencia nos llama a defender esa soberanía día a día: en cada elección, en cada decisión, en cada espacio que habitamos.

Nos interpela a ser ciudadanos activos, conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes.

Que el espíritu del 9 de julio, el coraje de aquellos congresales y la visión de hombres como Moreno sigan siendo nuestra guía.

Porque solo siendo dueños de nuestras decisiones, libres y responsables, estaremos honrando verdaderamente el legado de quienes nos dieron patria.

Muchísimas gracias.”*

Palabras de la Inspectora Jefa Distrital Gabriela Tiani:

*”Muy buenas tardes a todos los presentes.

No quiero comenzar sin antes agradecer al cuerpo de inspectores, que acompaña cada una de estas propuestas pedagógicas. También agradezco la presencia de los bomberos voluntarios, del secretario de Gobierno, del director del Museo Municipal, de autoridades educativas, municipales y gremiales.

Tal vez alguna mención se haya omitido en la conducción del acto, pero es importante reconocer la presencia de cada uno, y de cada institución.

También quiero destacar especialmente el esfuerzo de todas las instituciones educativas que hoy nos acompañan. Detrás de cada bandera y escolta hay una gestión, hay un equipo que trabaja para estar presentes y para que cada estudiante viva este momento con orgullo.

Agradezco profundamente a las familias que también nos acompañan hoy.

Si bien el escenario original era la estación del ferrocarril, por cuestiones climáticas decidimos hacerlo aquí adentro. Sin embargo, el espíritu de esta conmemoración sigue intacto.

Nos reunimos como cada año para conmemorar el 9 de julio, día de la declaración de la independencia. Pero no se trata solo de recordar una fecha, sino de resignificarla, de pensar críticamente su sentido en este presente que habitamos.

Hace 209 años, en un contexto de enorme inestabilidad regional e internacional, un grupo de representantes de las once Provincias Unidas del Río de la Plata se reunió en Tucumán para declarar la independencia política de la monarquía española.

Aquella decisión no fue fácil ni unánime. Fue fruto de tensiones, debates, proyectos contrapuestos, disputas de poder, y visiones distintas del país que queríamos ser.

Hoy también vivimos tiempos de debate profundo sobre qué país queremos.

Atraviesan nuestras comunidades realidades económicas y sociales difíciles, discursos que fragmentan, que desvalorizan la memoria, la justicia y el rol del Estado.

En este marco, la escuela pública bonaerense reafirma, con firmeza y convicción, su rol: ser un espacio de inclusión, de cuidado, de enseñanza y de formación ciudadana.

Apostamos cada día a formar sujetos críticos, conscientes de sus derechos y comprometidos con su tiempo.

Porque la independencia no es un acto del pasado. Es una construcción diaria. Se defiende garantizando el derecho a la educación, cuidando cada mesa, cada guardapolvo, cada estudiante, cada docente.

Se defiende sosteniendo políticas públicas que amplíen derechos y acompañen a quienes más lo necesitan.

La historia nos demuestra que no hay una sola forma de ser patria.

Que ser independientes es también disentir, debatir, convivir en la diversidad.

Y sobre todo, decidir juntos un proyecto común.

Sabemos que no hay verdadera independencia sin justicia social, sin memoria, y sin respeto por la dignidad humana.

El 9 de julio no es solo una celebración: es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con una patria libre, soberana, justa y solidaria.

Viva la educación transformadora, viva la democracia, y viva la patria.

Muchísimas gracias.”*

Reflexión de la estudiante Lola Silvestre (6º año):

*”Hoy, como cada 9 de julio, nos reunimos para recordar uno de los momentos más significativos de nuestra historia: la Declaración de la Independencia.

En 1816, un grupo de representantes de las provincias se reunió en Tucumán con la firme decisión de dejar atrás la dependencia del poder español y comenzar a caminar hacia un país libre y soberano.

No fue una tarea fácil. Hubo dudas, tensiones, riesgos. Pero también hubo coraje, compromiso y un profundo amor por esta tierra que habitamos.

Más de 200 años después, la independencia sigue siendo mucho más que una fecha en el calendario.

Es una construcción diaria.

Es preguntarnos qué podemos hacer, desde nuestro lugar, para construir una sociedad más justa, más solidaria, más digna.

La independencia no se agota en un acto heroico del pasado.

Se renueva cada vez que elegimos el respeto por sobre la violencia, la participación por sobre la indiferencia, la empatía por sobre el egoísmo.

Que este 9 de julio no sea solo una conmemoración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos como pueblo y qué país queremos seguir construyendo entre todos.

Muchas gracias.”*