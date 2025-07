Walter Torchio: “Necesitamos volver a enamorar a nuestros vecinos con una propuesta que genere esperanza”

- Advertisement -

Desde Carlos Casares, el senador bonaerense Walter Torchio conversó este lunes a la mañana con Gustavo Tinetti en el programa Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9. Durante la entrevista, el legislador de Unión por la Patria analizó el complejo panorama político, social y económico que atraviesa el país, expresó su preocupación por la situación del campo y los sectores productivos, y destacó la necesidad de construir un proyecto político esperanzador que priorice el empleo y la educación.

“Estamos atravesando un invierno complicado, con caminos rurales intransitables, dificultades para levantar la cosecha y trabajar en los tambos. Las inundaciones han complicado mucho el año productivo en la provincia”, comenzó Torchio.

En ese contexto, el senador advirtió que el rumbo económico del gobierno nacional no está dando resultados positivos: “Si bien bajó la inflación, hay más desempleo, cierres de pymes y dificultades graves para jubilados y estudiantes. Se repite un camino que ya sabemos a dónde nos lleva: a un precipicio”.

Torchio también cuestionó las políticas de apertura de importaciones que “compiten directamente con la industria nacional” y alertó sobre el encarecimiento del país para exportar y hacer turismo. “Una camioneta subió un 40% en dólares en año y medio. Eso no es un país normal”, disparó.

Sobre los efectos sociales de este modelo, sostuvo: “Con menos empleo hay más inseguridad. Y eso que pasa en el conurbano, inevitablemente se traslada al interior”. También se refirió a la decepción que, a su entender, comenzarán a sentir muchos jóvenes que apoyaron al gobierno libertario: “No se están generando estímulos ni oportunidades. Se están diezmando sus posibilidades de desarrollo”.

Consultado sobre las elecciones del 7 de septiembre, el legislador pidió “avisarle a la sociedad los peligros de este modelo” y consideró que el peronismo debe estar a la altura con una propuesta clara: “Tenemos que lograr un discurso que entusiasme y genere esperanza. Y ese discurso debe convertirse en acción”.

Respecto a las internas del peronismo, Torchio fue claro: “No me preocupan las diferencias internas. Me preocuparía no tener una propuesta potente. El peronismo es un espacio amplio, plural, que debe expresar a todos los sectores: trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, estudiantes”.

En relación al liderazgo dentro del frente, opinó que “el liderazgo debe ser colectivo, no de una sola persona”. Aunque reconoció el rol clave del gobernador Axel Kicillof, a quien definió como “una figura central por su gestión y porque no tiene reelección”, subrayó: “Lo importante es que tengamos un norte común, con políticas que prioricen la producción, la soberanía energética, la educación y el empleo”.

Torchio también se refirió al contexto global, a los desafíos que impone la inteligencia artificial y la necesidad de una educación que prepare a las nuevas generaciones. “Estamos viviendo una transformación mucho más profunda que la que implicó la llegada del celular o la computadora. Y si no preparamos a nuestros jóvenes, van a quedar fuera del mercado laboral del futuro”.

Antes de cerrar, y tras recibir el saludo por su cumpleaños, Torchio se mostró optimista: “Uno tiene que encontrar cosas que lo entusiasmen. Si eso sucede, cada día vale la pena. A pesar de todo, sigo creyendo que Argentina tiene una gran oportunidad si logramos darle tranquilidad a la gente y políticas que generen trabajo”.

Finalmente, envió un mensaje claro al electorado y a su propio espacio: “El país necesita una reconstrucción. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer un proyecto que enamore nuevamente a nuestros vecinos y vecinas”.