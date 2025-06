Cruces, reclamos y demandas sociales: sesión ordinaria en el Concejo Deliberante

En una jornada marcada por la tensión y la acumulación de urgencias sociales, el Concejo Deliberante adelantó su sesión ordinaria y la combinó para este miércoles, lo que no impidió que se viviera un clima por momentos áspero, con reclamos cruzados entre bloques, señalamientos directos y acusaciones hacia distintos niveles del Estado.

El debate sobre la emergencia en discapacidad fue uno de los puntos más sensibles del día. La situación, expuesta en las bancas por concejales de distintos espacios, puso sobre la mesa la vulneración sistemática de derechos, la falta de coberturas médicas y la precarización del trabajo en el sector, en medio de un ajuste presupuestario que afecta a miles de familias y profesionales. Fue un llamado de atención al Gobierno Nacional desde la iniciativa de UxP.

Desde el bloque que conduce Julia Crespo se impulsó un proyecto de comunicación para exigir al Senado nacional el tratamiento urgente de la Ley de Financiamiento para la Discapacidad, y se cuestionó duramente al Ejecutivo nacional por la falta de envío de fondos y la paralización de prestaciones.

“No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos. Hay familias que no pueden pagar una sesión de terapia para sus hijos. Hay profesionales que no pueden seguir trabajando porque no cobran hace meses”, señaló julia crespo, uxp.