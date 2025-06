María Inés Ormaechea: “Estoy en política para contribuir con la sociedad y dejar una huella”

Este miércoles 19 de junio, con temperaturas bajas en el distrito de Nueve de Julio, la concejala María Inés Ormaechea (PRO) dialogó con Gustavo Tinetti en el programa Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9 sobre temas de la agenda local: la actualización de las tasas municipales, la crítica situación económica del municipio, y su propia experiencia de vida al involucrarse en la política desde un compromiso profundo con la comunidad y su participacion en instituciones.

Durante la entrevista, Ormaechea abordó la reciente modificación de la ordenanza fiscal impositiva 2025, destacando que el Ejecutivo municipal trabajó en la actualización de tasas que habían quedado desfasadas desde 2023. “Muchas tasas estaban en módulos y no se habían actualizado. Algunas eran irrisorias, como las habilitaciones para eventos, que costaban lo mismo que una entrada al espectáculo”, explicó. La edil detalló que no todas las tasas se incrementaron y aclaró que los servicios esenciales como alumbrado, barrido y limpieza no sufrieron cambios significativos, aunque sí se corrigieron valores relacionados con alumbrado público y cloacas en localidades como Dudignac y Quiroga, en colaboración con cooperativas locales.

Ormaechea resaltó que falta ahora, la Asamblea de Mayores Contribuyentes para que ratifiquen o no los aumentos.

Respecto al pedido del Ejecutivo para declarar la emergencia económica municipal, Ormaechea sostuvo que la caída en la coparticipación y la baja recaudación complican la situación financiera. “El 75% de los ingresos municipales provienen de la coparticipación, y hoy es menor. Además, sólo tres de cada siete vecinos cumplen con sus tasas”, señaló. La crisis económica nacional, sumada a los efectos del desastre hídrico a comienzos del año, obligaron al municipio a realizar ajustes, incluyendo recortes de sueldos y cargos políticos. “El objetivo es poder cumplir con los aumentos salariales pactados y mantener los servicios básicos”, dijo, a la espera de una definición en los próximos días tras la negociación con gremios y presidentes de bloques.

Más allá de lo técnico, Ormaechea se abrió a lo personal y reflexionó sobre su inesperado ingreso a la política. “Nunca imaginé estar en este lugar. Siempre participé en instituciones, en clubes, en centros de estudiantes, pero la política llegó como una forma más de aportar a la comunidad”, relató. Contadora de profesión, gestora cultural y madre de familia, contó que su vocación por lo social la llevó a aceptar la propuesta de representar al PRO en el Concejo Deliberante.

Consultada sobre los momentos difíciles vividos recientemente en el ámbito institucional, cuando por mayoría la mal suspendieron por un mes, confesó que atravesó una etapa de replanteos. “Fue un golpe fuerte. Lo sufrí. Pensé en renunciar. Pero el acompañamiento de mi familia, de amigos e incluso de personas que no comparten mi ideología me dieron fuerzas. Me dijeron ‘No bajes los brazos’”, expresó con emoción.

Y agregó: “Yo no estoy acá por capricho. Me eligió la gente. A veces me preguntan ‘¿en qué te metiste?’, pero yo tengo hijos, tengo futuro. Estoy acá para pelear por una sociedad mejor. La vida en comunidad se construye con cooperación, con compromiso. Ese es el mensaje que quiero dejar”.

El compromiso de Ormaechea resalta en un contexto de complejidad y malestar económico, en el que la política local también se convierte en un espacio de resistencia, vocación y esperanza. La concejala concluyó reafirmando su convicción: “Hacer política es contribuir, es trabajar por el bien común. No es fácil, pero vale la pena”.

La entrevista cerró con una reflexión sobre el compromiso con la comunidad: “La política tiene que ser un servicio. Yo vine para contribuir, no para hacer carrera. Y aunque el camino sea difícil, hay que seguir porque es la forma de transformar”.