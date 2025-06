Pablo Ginestet: “La Cuenca del Salado está a medio hacer y el campo pierde miles de millones por las inundaciones”

“Una obra pensada para estar finalizada en 15 años lleva más de 30 y aún no se ha completado ni la mitad”. Así lo expresó este lunes Pablo Ginestet, directivo de CARBAP, en diálogo con Gustavo Tinetti en Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9. En medio de un panorama crítico por las lluvias y el anegamiento de campos en el interior bonaerense, el dirigente rural alertó sobre la parálisis estructural del Plan Maestro de la Cuenca del Salado.

“La obra se paralizó entre 2006 y 2017. En todo ese tiempo no se movió ni una pala. Ese tiempo perdido no se recupera con nada”, lamentó Ginestet. El proyecto, financiado por el Banco Mundial y el BID, fue iniciado en 2003 y debía ejecutarse en etapas. Sin embargo, según CARBAP, hoy solo el 50% del total está en funcionamiento.

El impacto es devastador: “La cuenca tiene 17 millones de hectáreas y hoy 2 millones están bajo agua. Un millón al sur de la Ruta 205, donde hay infraestructura y el agua puede bajar en semanas. Pero al norte, como en Henderson, Bolívar o 9 de Julio, donde no hay obras, la situación es crítica y probablemente esas tierras no puedan sembrarse ni este año ni el próximo”, detalló Ginestet.

Pérdidas millonarias, desidia política y falta de planificación

Desde 2012, según un informe elaborado por CARBAP, las inundaciones generaron pérdidas por más de 5.000 millones de dólares solo en producción agrícola, sin contar daños a infraestructura rural. “La obra costaba 1.000 millones de dólares cuando se pensó. Actualizada, no supera los 4.500 millones. Solo con lo que se perdió ya se podría haber pagado tres veces”, remarcó.

Ginestet también cuestionó el accionar de los intendentes: “En 2021 hubo un tramo que se terminó y sobró dinero. En lugar de usarlo para avanzar con otra etapa, lo desviaron a otras obras. La mayoría de los intendentes no se pusieron al lado del productor, solo piensan en cobrar la tasa vial”.

Retenciones, falta de competitividad y el pedido al gobierno nacional

Consultado sobre el impacto de la política fiscal en el sector, Ginestet fue claro: “Las retenciones no se pueden seguir sosteniendo. Milei prometió bajar impuestos, pero ahora dice que a partir del 1° de julio vuelven a subir. Los precios internacionales cayeron, y si no hay competitividad, los productores van a desaparecer”.

No obstante, aclaró que CARBAP no impulsa medidas de fuerza: “No pensamos en rutas ni cortes. Lo que pedimos es diálogo y un cronograma serio para eliminar retenciones. Sabemos que la situación del país es delicada, pero hay que tener una hoja de ruta. Si no, el año que viene en lugar de 50 millones de toneladas de soja vamos a tener 40”.

Una advertencia final

“El agua nos muestra lo que se hizo y lo que no se hizo”, concluyó Ginestet. “Donde hay obras, el agua baja. Donde no, el daño es permanente. Necesitamos que la clase política comprenda que la producción agropecuaria no es solo campo: es empleo, es ingreso para el país, y es futuro para nuestras comunidades”.