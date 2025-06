Julia Crespo: “El Concejo Deliberante dejó de ser una escribanía y hoy el oficialismo no sabe cómo construir consensos”

Julia Crespo, concejala titular de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, en una entrevista en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, trazó un duro diagnóstico sobre la situación política y económica del distrito.

Criticó el funcionamiento del legislativo durante los últimos años y apuntó contra la falta de capacidad de diálogo del oficialismo local.

“Durante años el Concejo funcionó como una escribanía del Ejecutivo”, señaló Crespo, aludiendo al dominio que tuvo el bloque oficialista hasta diciembre de 2023. “Desde entonces, el radicalismo asumió un rol opositor real, y eso complicó mucho el funcionamiento, porque el bloque oficialista que responde a la intendenta Gentile no tiene capacidad de diálogo ni de construir consensos”, advirtió.

Pese a las diferencias políticas, la edil destacó el trabajo conjunto con el funcionario Martín Banchero en torno a políticas de hábitat y urbanismo. “De todos los funcionarios de primera línea, es casi el único que escucha a la oposición”, valoró, mencionando avances concretos como la elaboración de un nuevo Código Urbano y proyectos en marcha para ordenar el crecimiento urbano del partido.

Crespo también fue muy crítica respecto a las medidas propuestas por el Ejecutivo en el marco de la emergencia económica declarada por el municipio. “No hay un esfuerzo real. Se congelan sueldos y bonificaciones, pero no se reduce la planta política. Eso no es una emergencia seria”, afirmó. Y agregó: “La situación económica es crítica, pero mientras otros distritos han tomado decisiones fuertes y realistas, acá no se ve voluntad de ajuste estructural”.

Asimismo, vinculó la crisis local a la fuerte dependencia del municipio respecto a la coparticipación provincial, que ha mermado producto de la caída en la recaudación nacional. “El 70% de los ingresos del municipio dependen de Nación y Provincia. Si baja la recaudación de IVA y Ganancias, baja todo. Pero no hay reacción ni gestión para adaptarse”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Cristina Fernández de Kirchner para ser candidata. “Más allá de lo que uno piense de Cristina, esto rompe el pacto democrático. Es una degradación institucional muy grave”, expresó. En ese marco, convocó a una verdadera unidad del peronismo como respuesta política: “Es el momento de estar juntos. Hay que construir un proyecto de país con gobernabilidad”.

La entrevista dejó planteadas múltiples líneas de debate local y nacional, y la concejala anticipó que continuará exponiendo su postura sobre otros temas pendientes en próximas presentaciones en el programa radial.