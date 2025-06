Lourdes Zacardi: “Queremos que el vecino vuelva a comprometerse con el pago de las tasas municipales”

En una entrevista radial en el programa Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de General Viamonte, Lourdes Zacardi, explicó el lanzamiento de ARVI (Agencia de Recaudación de Viamonte), una nueva estructura municipal creada para centralizar, ordenar y hacer más accesible el pago de tributos locales.

El objetivo principal de esta agencia —inspirada en modelos provinciales como ARBA y ARCA— es reforzar el compromiso ciudadano con las tasas municipales en un escenario de fuerte caída de la cobrabilidad.

“Hoy, de cada diez contribuyentes, apenas tres coma cinco están pagando en término. Eso significa que hay una gran cantidad de recursos que el municipio no puede recaudar, lo cual pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como salud, alumbrado y mantenimiento urbano”, explicó Zacardi en diálogo con Gustavo Tinetti.

Una nueva etapa en la recaudación local

Según detalló la funcionaria, el proyecto ARVI comenzó a gestarse desde los primeros años de la gestión del intendente Franco Flexas, cuando detectaron que existían hasta cinco lugares distintos para realizar pagos municipales.

“Era necesario unificar criterios y facilitarle al vecino un único punto de referencia. Primero creamos Ingresos Públicos y ahora avanzamos con esta Agencia de Recaudación independiente, clara y visible para que los contribuyentes sepan a dónde acudir y qué opciones tienen para regularizar su situación”.

La profesional Zacardi enfatizó que ARVI permitirá no solo cobrar tasas, derechos y contribuciones, sino también ofrecer planes de pago, exenciones y asistencia a quienes realmente no puedan afrontar la deuda. “La idea no es perseguir ni judicializar. Queremos primero notificar, invitar al diálogo, y en última instancia, si no hay respuesta, avanzar con la vía administrativa”, aclaró.

Servicios que dependen del pago local

Uno de los temas destacados durante la entrevista fue la presión financiera que enfrentan los municipios bonaerenses. Zacardi reconoció que la coparticipación provincial ha disminuido, lo que obliga a reforzar los ingresos propios.

“En Viamonte no hemos declarado ninguna emergencia, a diferencia de otros municipios vecinos. Tenemos las cuentas ordenadas, no gastamos más de lo que ingresa, y seguimos haciendo obras. Pero no podemos desatender lo que ocurre a nuestro alrededor”, dijo.

La secretaria recordó que el Hospital Municipal es el único efector de salud del distrito y que cada vez más personas recurren a él tras dejar de pagar su obra social. “Eso nos obliga a dotarlo de más equipamiento, profesionales y servicios, y se sostiene con lo que los vecinos pagan en tasas. Lo mismo ocurre con la recolección de residuos, el mantenimiento de caminos y el alumbrado público”.

Tecnología, conciencia y cercanía

Lourdes Zacardi remarcó que la creación de ARVI también implica una modernización de los métodos de pago, incluyendo QR, transferencias y sistemas digitales para facilitar el cumplimiento sin necesidad de concurrir personalmente.

“Tenemos que acompañar con tecnología, pero también con pedagogía. Muchos vecinos no reciben la boleta en papel ni revisan su correo electrónico. Queremos que sepan que ARVI está para ayudarlos, para darles opciones, y sobre todo para que entiendan que pagar es un derecho y una obligación”.

Finalmente, invitó a todos los vecinos a acercarse a la flamante agencia y conocer su situación fiscal. “Con más cobrabilidad, no solo garantizamos servicios, sino que también evitamos tener que aumentar tasas, que hoy están dentro de los parámetros razonables”, concluyó.

ARVI ya está funcionando en Los Toldos, y la Municipalidad de Gral Viamonte trabaja activamente en su difusión para reforzar el compromiso ciudadano con el sostenimiento de los servicios públicos.