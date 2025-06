Julián Domínguez: “La unidad del peronismo no es una opción, es una obligación frente a la proscripción de Cristina”

“Se tocó el ADN del peronismo”

En una entrevista en ‘Despertate’, el programa líder de la mañana nuevejuliense de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Julián Domínguez no escatimó críticas al fallo que condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo calificó como una “proscripción política” y un intento claro de disciplinamiento institucional. “Cuando se vulneran las garantías constitucionales, cuando no se permite ejercer la defensa, cuando se reabre una causa ya juzgada, estamos frente a una violación directa del orden republicano”, aseguró.

Desde su visión como abogado y exlegislador, remarcó que se trató de un proceso “viciado de nulidades”, con una resolución “anunciada antes de tiempo por los mismos sectores que hoy se benefician con el modelo económico vigente”.

Un llamado a la unidad y al protagonismo popular

Más allá de lo jurídico, Domínguez apuntó al efecto político del fallo: “Se tocó el ADN del peronismo. Nos quieren quitar del juego democrático con el mismo mecanismo que usaron con Perón, con Evita, con los que defendieron causas populares”. En esa línea, convocó a toda la dirigencia justicialista a dejar de lado las internas y avanzar hacia una unidad real: “Las ideas no se proscriben. Pero la respuesta tiene que ser una sola: unidad, organización y un proyecto de país que vuelva a enamorar”.

El exministro consideró que el peronismo debe reconectarse con su base social y con los sectores productivos: “Hay un pueblo esperando propuestas claras. No se puede seguir discutiendo desde los egos. Necesitamos líderes que piensen como el pueblo, que sientan como el pueblo, que caminen con el pueblo”.

Modelo económico y deuda: “Los sectores del campo van a terminar pagando la fiesta”

Domínguez, con fuerte vínculo con el sector agropecuario desde su paso por el Ministerio de Agricultura, advirtió que el modelo económico actual “endeuda al país, paraliza la obra pública y destruye la producción nacional”. En ese sentido, señaló que el agro —principal generador de dólares del país— será el gran perjudicado. “El campo tiene que reflexionar. Hoy están festejando, pero mañana van a pagar los platos rotos. Con esta política, los únicos que ganan son los fondos financieros y los grupos concentrados”.

Lamentó además la paralización de obras estratégicas como la canalización del río Salado y la falta de inversión en caminos rurales, rutas y puertos: “Sin infraestructura no hay competitividad. Hoy el productor paga más por sacar la cosecha que por producirla”.

Reforma judicial y democracia: “Esto se resuelve con más institucionalidad, no con menos”

Domínguez también se refirió a la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial. Recordó que un proyecto de reforma votado por el Congreso fue declarado inconstitucional en 24 horas, sin siquiera ser tratado en la Justicia. “¿Qué república es esa que censura al Poder Legislativo? Hay que democratizar la justicia, garantizar su independencia y asegurar que sirva al pueblo, no a los poderosos”.

“Lo que le pasó a Cristina puede pasarle a cualquier ciudadano. Si esto queda así, es el fin del Estado de Derecho”, sentenció.

Un mensaje al peronismo: “Es ahora o nunca”

En el tramo final de la entrevista, Julián Domínguez dejó una definición política contundente: “Si el peronismo no está a la altura del momento histórico, vendrán otros a ocupar ese lugar. Pero lo que no puede pasar es que miremos para otro lado. Esto no es solo por Cristina. Es por la democracia, por la Constitución y por el derecho del pueblo argentino a elegir libremente”.

Y concluyó: “Podemos transformarlo en un punto de inflexión. El peronismo debe volver a ser una herramienta de transformación. Y si los dirigentes actuales no están a la altura, que vengan otros. Pero el pueblo merece otra historia”.