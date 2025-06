ANSES continúa con el cronograma de pagos e incluye el aumento por movilidad del 2,78%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este jueves 12 de junio sigue adelante con el calendario de pagos correspondiente a pensiones, jubilaciones, asignaciones y beneficios sociales. Todos los pagos incluyen el aumento por movilidad del 2,78 por ciento.

A continuación, el detalle de quiénes cobran mañana:

Pensiones No Contributivas

Cobran los titulares cuyos documentos finalizan en 6 y 7.

Perciben su haber mensual, el medio aguinaldo y un bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y Pensiones que no superen un haber mínimo

Cobran los beneficiarios con documentos terminados en 3.

También reciben su haber, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Cobran los titulares con documentos finalizados en 3.

Asignación por Embarazo

Perciben el beneficio las personas con documentos terminados en 2.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Cobran las titulares cuyos documentos concluyen en 4 y 5.

Para más información, los beneficiarios pueden consultar el sitio oficial de ANSES o comunicarse a través de sus canales de atención.

La ANSES permite gestionar la Certificación Negativa de forma online y gratuita

El trámite puede realizarse desde el sitio web oficial o la app mi ANSES. El comprobante acredita que la persona no posee aportes, cobertura de obra social ni cobra prestaciones del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, permite gestionar la Certificación Negativa de manera digital a través de su sitio oficial www.anses.gob.ar o mediante la aplicación mi ANSES.

Este comprobante sirve para acreditar que el solicitante no cuenta con cobertura de obra social, no registra aportes como autónomo o monotributista, y no percibe prestaciones de ANSES ni programas sociales.

Para obtenerla, se debe ingresar el CUIL y seleccionar el período a consultar, el cual debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. Desde la app, se accede a través de la sección Mis datos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La constancia tiene validez por 30 días y no requiere firma ni sello del personal del organismo.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de ANSES.