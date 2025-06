La Sociedad Rural de Nueve de Julio celebró el Día del Periodista y propone planificación y continuidad en los caminos rurales

Como cada año, la Sociedad Rural de 9 de Julio ofreció un agasajo a los periodistas locales en su día. En un encuentro distendido pero cargado de contenido, el presidente de la institución, Hugo Enríquez, y el directivo Nicolás Capriroli, se refirieron al rol fundamental de la prensa y compartieron un crudo diagnóstico sobre la situación que atraviesa el sector agropecuario.

“Queremos agradecerles por estar acá. Ustedes son el puente para que lo que sucede en el campo llegue a toda la sociedad”, comenzó Enríquez. Sin embargo, el tono rápidamente viró hacia la preocupación. “Hoy nos toca vivir un momento muy difícil, sobre todo por el estado de los caminos rurales. Según el último semáforo de caminos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), el 96% está en estado rojo, es decir, intransitables”, conforme al análisis de mayo.

Enríquez recordó que la institución viene reclamando por el mantenimiento de los caminos desde hace años, incluso en épocas de sequía, y que ahora, con las intensas lluvias e inundaciones, el deterioro es extremo. “Los caminos presentan cortes, algunos extensos, y eso nos complica todo: desde la salida de la producción hasta el traslado de los chicos a la escuela”, detalló.

Semáforo de vínculos políticos: todo en rojo

Consultado sobre el vínculo con los distintos niveles del Estado, Enríquez trazó un panorama preocupante: “Si hablamos en términos de semáforo, con el municipio estamos en amarillo tirando a rojo. Con el Concejo Deliberante, completamente rojo. La Provincia y la Nación ni siquiera aparecieron. No hay respuestas”, sentenció.

¿Privatización de caminos?

Frente a la inacción estatal, Capriroli mencionó que desde CARBAP se está evaluando la posibilidad de implementar modelos de gestión privada o consorcios camineros, como ya ocurre en otros partidos. “Sabemos que no es fácil, pero tenemos que buscar soluciones. Lo público no está funcionando, y lo que antes se resolvía, aunque sea a los tirones, ahora directamente no se hace”.

El éxodo rural y el abandono del campo

La situación crítica no solo impacta en la producción. “Estamos perdiendo población rural. La gente se muda al pueblo porque no puede vivir en el campo. Eso tiene un costo enorme para las ciudades y para el país”, advirtió Enríquez.

Capriroli sumó que esta pérdida de arraigo, sumada a la falta de caminos, escuelas rurales activas y servicios básicos, “va en contra de lo que históricamente se promovió: que el productor viva en su campo y desarrolle su actividad desde allí”.

Producción afectada y falta de planificación

En cuanto al panorama productivo, Enríquez y Capriroli coincidieron en que el atraso en la siembra de trigo es significativo. “Todavía queda un cuarto de la cosecha de soja y maíz sin levantar, y en muchos campos directamente no se puede entrar. Muchos productores ya desistieron de sembrar por el estado del suelo y las napas altas”, explicaron.

Capriroli remarcó que la ganadería también está afectada: “Los campos más bajos están todos inundados. Se está haciendo lo imposible para mantener la actividad, buscando forraje de donde se pueda”.

Perspectivas y exposición rural

Pese a todo, hay un resquicio de optimismo en la organización de la próxima Exposición Rural. “Los stands comerciales están todos vendidos y ya hay más del 50% de los externos reservados”, indicó Enríquez. Sin embargo, reconoció que el éxito del evento dependerá en gran parte de la transitabilidad de los caminos y de si los productores pueden movilizar su hacienda.

“Estamos trabajando más que nunca, pero dependemos del contexto. Si los caminos no mejoran, va a ser difícil que los chicos puedan participar de los concursos o que los productores lleguen con su hacienda”, advirtieron.

Un llamado a la continuidad y a repensar el modelo

Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de pensar un modelo de gestión más estable, que no dependa de cada cambio de gobierno. “No puede ser que cada vez que asume una nueva administración haya que empezar todo de cero. Necesitamos continuidad y planificación”, concluyó Enríquez.

El agasajo a la prensa terminó con un brindis, en el que periodistas y dirigentes compartieron no solo un momento de camaradería, sino también la preocupación por el futuro del campo en la región.