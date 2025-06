Junio atípico: seis días feriados en nueve días y una semana laboral reducida al mínimo

Junio llega con una particularidad poco habitual en el calendario laboral argentino: dos fines de semana largos consecutivos, que dejan en el medio una semana de tan solo tres días hábiles.

El fenómeno se dará entre el sábado 14 y el domingo 22 de junio, configurando una “semana extracorta” y una gran oportunidad para viajes o descanso.

El primer fin de semana extendido será del sábado 14 al lunes 16. El lunes se conmemora el Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, cuyo feriado fue trasladado del martes 17 al lunes 16 con fines turísticos, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno nacional.

Luego, tras los únicos tres días laborales de esa semana —martes 17, miércoles 18 y jueves 19— llegará el segundo fin de semana largo, que irá del viernes 20 al domingo 22 de junio. Esta vez, el motivo es el Día de la Bandera, fecha que conmemora el fallecimiento del general Manuel Belgrano y que, al ser inamovible, siempre se celebra el 20 de junio.

Así, en apenas nueve días, los trabajadores argentinos tendrán seis jornadas libres, en un esquema que combina descanso, turismo y tiempo libre como pocas veces ocurre en el año.

¿Qué viene después? El próximo fin de semana largo recién se vivirá en agosto, cuando el feriado del domingo 17 por la muerte del general José de San Martín se traslade al viernes 15, configurando otro posible descanso extendido. En julio, el 9 cae miércoles, por lo que no habrá puente posible ni días turísticos anexados, dado que no pueden acumularse dos jornadas no laborables pegadas.

Por último, el cierre del año laboral tendrá su “finde XXL” en noviembre: el lunes 20 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional y se sumará un día no laborable el viernes 21, totalizando cuatro días libres para planear una escapada primaveral.

Con este calendario, junio se destaca como uno de los meses más favorables del 2025 para tomarse un respiro en medio del año laboral.