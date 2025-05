María Márquez: “El compromiso real se demuestra en el territorio” en respuesta a Concejales

En Despertate (Cadena Nueve y Máxima 89.9), María Márquez, secretaria de Desarrollo Comunitario de Nueve de Julio, defendió el accionar de su área ante cuestionamientos del Concejo Deliberante. Con cifras, ejemplos y definiciones claras, desmintió acusaciones sobre la supuesta falta de “abordaje territorial” y denunció la falta de acompañamiento político en contextos de crisis.

“Cuando se habla de abordaje territorial, se habla de salir del escritorio y estar en el territorio, entendiendo la realidad social, económica, cultural y comunitaria de nuestra gente”, comenzó diciendo María Márquez, en una entrevista que no pasó desapercibida. La funcionaria, al frente de una de las áreas más sensibles del municipio, cuestionó duramente los dichos que circularon en el ámbito político local sobre una supuesta “ausencia de trabajo territorial” por parte de su secretaría.

“Decir que hay cero abordaje territorial es mentirle a la gente”, afirmó Márquez. Y para desmontar esa afirmación, la secretaria brindó una radiografía detallada de la actividad del área que lidera:

Más de 1.000 familias asistidas mensualmente con mercadería.

216 garrafas entregadas cada mes a familias vulnerables.

8 propuestas comunitarias activas , con participación promedio de 20 personas por espacio, tanto en planta urbana como en localidades.

Talleres cognitivos gratuitos para adultos mayores con deterioro cognitivo leve, ante la imposibilidad de costear tratamientos privados.

162 jóvenes contenidos en el programa Envión , con participación activa de familias.

69 casos activos en el Servicio Local de Protección de Derechos del Niño, incluyendo 17 medidas de abrigo vigentes y 32 seguimientos judiciales .

180 denuncias por violencia de género entre enero y mayo, con 48 casos nuevos solo en los primeros quince días de mayo.

52 niños asistidos diariamente en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) , en turnos mañana y tarde.

2.100 personas inscriptas para acceder a lotes en la planta urbana y 145 en localidades del interior del partido.

“Esto es abordaje territorial”, insistió.

Una crítica directa al Concejo Deliberante

La indignación de Márquez apuntó especialmente a la falta de acompañamiento del Concejo Deliberante, que según ella, ni siquiera se ha acercado a su secretaría a pedir estadísticas, informes o interiorizarse sobre cómo se trabaja.

“Dicen cosas sin saber. Nadie vino a buscar los números. ¿Cómo pueden hablar de lo que no conocen? Me duele que se juegue con la verdad. Porque nosotros, con errores o aciertos, trabajamos todos los días. Y ellos fueron elegidos para legislar, no para obstruir”, sentenció.

A su vez, reclamó que la falta de gestión y acompañamiento desde el legislativo termina perjudicando directamente a la ciudadanía. “El municipio es la casa de todos. Si desde adentro lo boicoteamos, ¿qué le queda a la gente?”, se preguntó.

Cifras que responden a la realidad

Uno de los puntos fuertes de la entrevista fue la contundencia con la que Márquez utilizó datos y ejemplos para ilustrar el impacto de su gestión. Entre otros:

Servicio Local: 69 casos activos en evaluación, 17 medidas de abrigo activas, 32 en seguimiento, y atención permanente con guardias 24 horas.

Dirección de Género: Solo en mayo, se recibieron 48 denuncias por violencia.

Adultos mayores: Actividades recreativas, deportivas y cognitivas en conjunto con otras áreas.

Taller Protegido: Actividades tres veces por semana para ex jubilados.

Área de Discapacidad: Programas integradores, sin barreras, y espacios para adultos mayores desde los 45 años.

Dirección de Trabajo Social: Presentes en cada CAPS y localidades, con atención directa y logística ajustada a la disponibilidad.

“Con qué hacemos todo eso si el 98% del presupuesto fuese solo sueldos, como dicen algunos. Hay una intencionalidad de dañar, y es muy injusto”, expresó.

Vínculos con Nación y Provincia: otra deuda pendiente

Además de las críticas internas, Márquez también denunció la escasa gestión de los concejales con llegada a niveles provincial y nacional: “No están gestionando para el vecino. Si saben cómo hacerlo, ¿por qué no acompañan en vez de poner trabas?”

En un contexto de crisis económica y climática, la funcionaria describió reuniones tempranas con Obras Públicas para anticipar el aislamiento de dos localidades por las lluvias. “Eso también es abordaje territorial”, remarcó.

Lotes, vivienda y gestión eficiente

Otro de los puntos abordados fue la demanda habitacional: 2.100 personas inscriptas en planta urbana y 145 en localidades. Márquez subrayó la necesidad de agilizar los procesos de adjudicación en el Concejo Deliberante, ya que los informes sociales pierden vigencia rápidamente debido al contexto inflacionario y la inestabilidad laboral.

Un llamado al trabajo en equipo

Finalmente, Márquez apeló a la conciencia institucional de los concejales. “Esto no funciona si el Legislativo no acompaña al Ejecutivo. Tenemos que garantizar derechos. Todos. No podemos ser espectadores de la necesidad. Y mucho menos, obstruccionistas”.

María Márquez dejó claro que su secretaría está en la calle, no en el escritorio. Que no le teme al trabajo, sino a la indiferencia institucional. Y que en tiempos de crisis, no hay margen para la especulación política: o se garantiza derechos, o se pierde el rumbo.

“Me duele porque yo trabajo con la verdad. Mi equipo trabaja con la verdad. A mí me pueden venir a preguntar. Yo no miento. Y eso es lo que espero también de quienes dicen representarnos.”

“Nosotros no especulamos, trabajamos todos los días con lo que hay. El desarrollo comunitario es eso: estar presentes incluso cuando muchos se ausentan. Eso también es abordaje territorial”, concluyó.