Maria José Gentile: “No es momento de especular, es momento de transformar nos pide el vecino”

La jornada comenzó con 9,2 grados de temperatura y un pronóstico que anticipa lluvias aisladas. Así comenzó el dialogo en Despertate con María José Gentile por Cadena Nueve y Máxima 89.9, pco antes de las 8.30. Pero lo que más preocupó en el aire de la ciudad no fue el clima, sino las consecuencias que arrastran los más de 100 milímetros caídos en días recientes. Con esa realidad como telón de fondo, la intendenta de Nueve de Julio, repasó el estado de situación del distrito, las gestiones ante organismos provinciales, el trabajo con los productores rurales, desmintió al radicalismo sobre el dinero investido en los caminos rurales, habló de la coyuntura política en el Concejo Deliberante y has de Javier Milei.

“Cuando se pronostica lluvia, ya nos preocupa. Lo que pasó en Bahía Blanca fue alarmante. Cayeron 460 milímetros en poco tiempo, y ninguna obra puede sostener eso. Acá pasó algo similar, aunque con menos impacto”, remarcó la intendenta.

Emergencia hídrica: gestiones y respuestas

Gentile relató cómo desde los primeros días de lluvias se activaron gestiones ante la Dirección Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua. Mencionó contactos directos con el director de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, “que conoce el tema porque fue intendente de Guaminí y vivió inundaciones”.

Gracias a esa gestión, una máquina proveniente de Dolores ya trabaja en la zona rural de El Chajá, Sofía y Canales de agua. “Esto es el resultado de más de dos meses de pedidos, reuniones, llamados y viajes a La Plata. Logramos que se entienda la urgencia, y ahora están los recursos en territorio”, sostuvo.

También confirmó la convocatoria y aprobación del Comité de Cuenca local, una herramienta institucional para coordinar acciones con los actores del agro y preparar la participación en el Comité Regional del Río Salado que se realizará el 29 de mayo en Bragado. “Vamos a plantear nuestras prioridades como distrito y como región. Lo venimos charlando con otros intendentes, como el de Carlos Casares. El agua no espera”, enfatizó.

Caminos rurales, críticas y aclaraciones

Uno de los puntos álgidos de la charla fue la inversión en caminos rurales. Frente a declaraciones de concejales del radicalismo que aseguraron que solo el 44,4% de lo recaudado se invierte en mantenimiento, Gentile respondió con firmeza: “Es información falsa. Se presentó documentación ante la Sociedad Rural, donde mostramos que se ha invertido cerca del 75%. Tirar números erróneos en medio de una crisis no ayuda en nada. Invito a cualquier edil a revisar los datos en Hacienda”.

También habló de propuestas para nuevos modelos de gestión vial rural: “Charlamos con la Rural y productores para hacer una prueba piloto de consorcios en algunos cuarteles. Hay ejemplos exitosos como Tres Arroyos o Bragado. No estamos en condiciones de privatizar, pero sí de pensar soluciones mixtas”.

El rol del municipio y su liderazgo

Durante la entrevista, el periodista le preguntó si sigue sintiéndose “médica de cabecera” de la ciudad. Gentile, médica de profesión, no dudó: “Es el mismo compromiso. En el consultorio o en la gestión, siempre es escuchar, acompañar, buscar soluciones. Y en lo personal, intento mantener el perfil bajo, como una vecina más. Eso no se negocia”.

En cuanto a las dinámicas del Concejo Deliberante, analizó con cautela el rechazo a la rendición de cuentas. “Sabíamos que iba a ser difícil por la configuración del cuerpo. Pero agradezco que se haya aprobado la creación del Comité de Cuenca, una herramienta clave en este contexto”.

Consultada sobre la presencia de concejales de La Libertad Avanza en reuniones del radicalismo, respondió con elegancia: “Es una pregunta para ellos. Desconozco el motivo de esa foto. Quizá fueron a informarse sobre temas técnicos. Yo no soy quién para juzgar”.

La planificación no se detiene

Pese a la urgencia cotidiana, la intendenta reafirmó que la planificación de largo plazo sigue vigente. “Seguimos adelante con proyectos de ordenamiento urbano y queremos mejorar el sistema de recolección. Sabemos que no es óptimo y lo estamos revisando. Los objetivos de transformación de la ciudad no se alteran por la emergencia, aunque sí se ralentizan por la falta de recursos”.

La Intendente valoró la colaboración de productores que “se acercan con propuestas reales, no con reclamos vacíos”. Y dejó un mensaje claro: “Acá el trabajo es en conjunto o no es. Porque cuando el agua avanza, no pregunta de qué partido sos”.

Gentile abordó sin rodeos la emergencia económica que atraviesa el municipio. Explicó que los factores externos —la caída de la coparticipación en un 17%, la baja recaudación de tasas y los aumentos salariales en contexto inflacionario— impactaron de lleno en las finanzas locales.

“Tenemos muchas variables que han cambiado y eso hace que al municipio le ingrese cada vez menos dinero. Hoy no podemos afrontar con normalidad las obligaciones básicas, como el pago de sueldos o a proveedores. Por eso enviamos la ordenanza de emergencia al Concejo Deliberante”, explicó.

Destacó que no se trata de un cheque en blanco, sino de una herramienta para gestionar con transparencia en tiempos de crisis. Agradeció además el acompañamiento de empleados municipales y proveedores:

“Seguimos pagando dentro de los 30 días, algo que no es común en otros niveles del Estado. Eso habla de nuestra responsabilidad, incluso en contexto crítico”.

En el plano institucional, Gentile reafirmó su compromiso con la gestión transparente, respondiendo a críticas sobre la ejecución de la Tasa Vial:

“Es falso que se haya ejecutado solo el 44%. La inversión alcanzó el 75% y eso se lo hemos mostrado a las instituciones que lo pidieron. No hay nada oculto. Cuidemos lo que decimos en lo público; difundir datos incorrectos no ayuda, más aún en momentos difíciles”.

Llamado a la dirigencia: “Debemos enfocarnos en la comunidad”

Uno de los momentos más enfáticos de la entrevista llegó al abordar el plano político. Gentile se refirió a la necesidad de salir de la lógica de enfrentamientos estériles entre bloques.

“Muchas veces el juego político cae directamente sobre el bienestar de la comunidad. No veo voluntad de construcción en algunos sectores. Convoco a todos los actores a tener una mirada más amplia. No podemos seguir funcionando desde la obstrucción”.

Reconoció diferencias con el Concejo Deliberante, pero insistió en que la política debe buscar consensos:

“Quizás no todos escuchen lo que quieren oír, ni yo tampoco. Pero la política se trata de acuerdos, no de imposiciones. Me he reunido muchas veces con concejales y seguiré haciéndolo”.

A esto se le recordó que su fuerza política es la que más votos ha recibido desde 1983 y que el PRO sigue siendo el bloque mayoritario:

“Eso no me hace soberbia, pero sí me obliga a tener claridad de rumbo y convicción”.

Cambio de época: la ciudadanía exige otra política

Gentile vinculó la situación local con un fenómeno más amplio que atraviesa a la política argentina: el cambio de época. Con preocupación, analizó la baja participación electoral en la ciudad de Buenos Aires (poco más del 50%) como una señal de alarma institucional.

“La gente está cansada. No quiere más violencia verbal, no quiere más agravios. Quiere diálogo, transparencia, objetivos claros. Lo que pasó en CABA es una muestra clara de eso. Y el mensaje no puede ser ignorado”.

Rechazó las formas del actual gobierno nacional, al que criticó por su estilo confrontativo y degradante de las instituciones:

“La violencia desde arriba se replica abajo. Es un efecto cascada muy peligroso. Hay que bajar un cambio. La política debe volver a ser un espacio de respeto y de construcción colectiva”.

En un tono más reflexivo, la intendenta habló a construir desde un dialogo de respeto:

“Ese mensaje es clave. No podemos pedirle a la sociedad que se respete si desde la política no damos el ejemplo. El cambio de época nos obliga a liderar con empatía, con responsabilidad, sin gritar ni agredir al otro. Esa es mi forma de hacer política”.

Alianzas, proyección provincial y compromiso con la gestión

Consultada sobre el futuro político del PRO y la posibilidad de nuevas alianzas en la provincia de Buenos Aires, Gentile fue prudente pero clara:

“Es prematuro hablar de alianzas. Hoy mi cabeza está puesta en gestionar esta crisis. Pero claro que vamos a sostener los valores de cambio que nos unen con sectores como la UCR, la Coalición Cívica e incluso con La Libertad Avanza. Sabemos dónde no queremos estar. El PRO no está terminado, como dicen algunos. Tiene intendentes con mucha gestión que son clave para la provincia”.

Reconoció además que ya existen espacios de diálogo y planificación regional, como lo expresó recientemente el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Cierre: “El vecino quiere obras, no disputas”

Con un tono firme, la intendenta cerró la entrevista con un mensaje claro a la dirigencia y a la comunidad: