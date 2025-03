Walter Torchio: ‘La provincia necesita una reforma urgente en la coparticipación y el apoyo federal para enfrentar la inseguridad y los desafíos económicos

Este martes, el senador bonaerense Walter Torchio, quien también fue exintendente de Carlos Casares, participó en una entrevista con Gustavo Tinetti en el programa Despertate transmitido por Cadena Nueve y Máxima 89.9. Durante la charla, Torchio reflexionó sobre varios temas que marcan la agenda política y social de la provincia de Buenos Aires, cuentos como el impacto de las lluvias en la cosecha, las tensiones políticas entre el gobierno nacional y provincial, las problemáticas de seguridad, la economía y la creciente relevancia de la inteligencia artificial. A continuación, un resumen de lo que se conversó.

Impacto de las lluvias y la preocupación por la cosecha

El inicio de la entrevista estuvo marcado por un tema que afecta a miles de productores agropecuarios en la región: el clima. Carlos Casares, como muchas otras localidades del interior bonaerense, ha estado enfrentando intensas lluvias que no solo están complicando la vida diaria de los ciudadanos, sino que también representan una amenaza directa para la cosecha gruesa. Torchio no dudó en expresar su preocupación por la acumulación de precipitaciones y las posibles consecuencias para el sector agropecuario.

“Lamentablemente está lloviendo mucho, y esto se está convirtiendo en una preocupación para todos los productores. La acumulación de lluvias empieza a generar una sensación de que estamos viviendo una situación similar a la de otros años, donde las cosechas fueron afectadas por el mal tiempo. Los caminos rurales se vuelven impracticables, y esto complica la logística para la cosecha. Estamos muy cerca de comenzar con la cosecha gruesa, y en este año tan difícil para el campo, las lluvias continúan complicando aún más la situación”, explicó Torchio.

Para el exintendente, las lluvias prolongadas no solo tienen un impacto en la producción, sino también en el bienestar de las personas que viven en las zonas rurales. “El problema es que ya no estamos hablando solo de la cosecha. Si las lluvias siguen, podrían inundar las zonas bajas, y eso afectaría tanto a las viviendas como a los caminos, lo que haría imposible el tránsito en momentos clave para el campo”, agregó.

Seguridad en la provincia: cruce de opiniones con el presidente

Otro de los temas candentes que Torchio no evitó tocar fue el de la seguridad. En las últimas semanas, la inseguridad se ha convertido en uno de los temas de mayor discusión en la provincia, y en ese sentido, el senador expresó su solidaridad con las víctimas, pero también lanzó duras críticas contra el presidente Alberto Fernández, quien ha realizado declaraciones que apuntan a la gestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Para Torchio, las declaraciones del presidente sobre la situación de la seguridad en la provincia fueron más demagógicas que constructivas. “El presidente debería actuar de una manera más concreta y no solamente realizar declaraciones políticas. En lugar de criticar al gobernador Axel Kicillof, lo que tendría que hacer es poner a disposición los recursos necesarios desde el gobierno nacional para colaborar con la seguridad en la provincia”, comentó Torchio.

El legislador mostró su respaldo al gobernador Kicillof, quien enfrenta enormes dificultades en materia de seguridad debido a la magnitud de los problemas y los recortes de fondos históricos que sufre la provincia. Torchio argumentó que los recortes en los fondos que recibe la provincia son una de las principales causas de los problemas en áreas como seguridad, salud y educación. “La provincia de Buenos Aires históricamente ha sido perjudicada por la falta de recursos. A veces parece que los problemas de Buenos Aires no se perciben a nivel nacional, y eso afecta directamente la capacidad de la provincia para atender las demandas de sus ciudadanos”, sostuvo.

En ese sentido, Torchio también mencionó la necesidad urgente de una reforma en el sistema de coparticipación federal, que hoy día no responde a las necesidades de una provincia que es la mayor productora del país y que concentra gran parte de la población. “Es necesario un cambio en la distribución de los recursos. Hoy el sistema de coparticipación es injusto y no responde a la realidad de la provincia. Necesitamos que los recursos se distribuyan de manera más equitativa, porque la provincia de Buenos Aires necesita los fondos necesarios para abordar sus problemas estructurales”, agregó el senador.

Desigualdad económica y las tasas municipales

La conversación se expande hacia la situación económica de los municipios del interior de la provincia, donde la falta de recursos es una constante. Torchio destacó que, si bien los municipios generan gran parte de la riqueza en el país, la distribución de esos recursos sigue siendo desigual. “Los municipios del interior, como Carlos Casares, enfrentan una gran desigualdad cuando se trata de recibir recursos del gobierno provincial y nacional. Lo que recaudamos a nivel local no alcanza para cubrir todas las necesidades de los vecinos, ya veces las tasas municipales no cubren ni siquiera una fracción de lo que se necesita”, comentó Torchio.

El exintendente recordó que, en su tiempo como jefe comunal, tuvo que recurrir a diversas herramientas para poder gestionar los recursos necesarios para obras y servicios. “En algunos casos, tuvimos que tomar decisiones difíciles en relación con las tasas municipales, pero al final lo que estaba en juego era el bienestar de la comunidad”, dijo. Sin embargo, señaló que es urgente que se realice una actualización en el régimen de coparticipación para que los municipios del interior reciban una mayor porción de los recursos generados por la actividad agropecuaria.

“Los productores generan gran parte de la riqueza del país, pero las políticas de coparticipación no reflejan eso. Es necesario que se modifique este sistema, para que los recursos que genera el campo vuelvan a los municipios de manera más justa”, insistió Torchio.

Inteligencia Artificial: un desafío para el futuro laboral

Uno de los temas menos convencionales en la conversación fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la robótica en la economía y el empleo. Torchio destacó que, aunque hoy en día parece un tema menor frente a los problemas urgentes como la seguridad o la economía, en los próximos años la IA va a tener un impacto directo en el mercado laboral.

“La tecnología está avanzando a pasos agigantados, y la inteligencia artificial no es una excepción. Hoy en día, la IA está comenzando a aplicarse en sectores como la medicina, la industria y los servicios, y en el futuro va a cambiar la forma en que trabajamos. Por eso es importante empezar a pensar en cómo la legislación va a abordar los desafíos que esto trae, especialmente en términos de empleo y derechos laborales”, explicó Torchio.

El senador presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para crear un observatorio sobre inteligencia artificial, con el fin de monitorear su impacto en la sociedad y en el ámbito laboral. “Si bien la IA ofrece grandes posibilidades, también es cierto que va a restablecer muchos puestos de trabajo, y tenemos que anticiparnos a ese cambio. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las máquinas van reemplazando a los trabajadores”, comentó Torchio. Para él, es necesario encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas y la protección del empleo.

Expectativas para la apertura de las sesiones legislativas

La entrevista concluyó con una reflexión de Torchio sobre las expectativas que tiene para la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, que será encabezada por el gobernador Axel Kicillof. Torchio se mostró expectante ante los anuncios que el mandatario provincial podría hacer sobre el rumbo que tomará la gestión en un año que promete ser difícil debido a la situación económica y los recortes en los fondos provinciales.

“Estoy con muchas expectativas respecto al mensaje del gobernador. El 2025 será un año complejo, ya que, por un lado, tenemos que lidiar con los recortes en los ingresos de la provincia, y por otro, los municipios siguen demandando respuestas en temas como la salud, la seguridad y la infraestructura. Es un desafío grande, pero espero que el gobernador pueda plantear medidas que permitan afrontar estos problemas con decisión y convicción”, afirmó Torchio.

Además, el senador recordó que la provincia de Buenos Aires, a pesar de ser el motor de la economía argentina, sigue siendo marginada en términos de recursos. “La provincia de Buenos Aires es la locomotora del país, y necesita los recursos necesarios para poder crecer de la mano de la producción. No podemos seguir con este desequilibrio en la distribución de los fondos”, concluyó.

En resumen, la entrevista con Walter Torchio fue una oportunidad para escuchar de primera mano las preocupaciones y propuestas de un político con gran conocimiento de la realidad de la provincia de Buenos Aires. Desde la crítica a las políticas de seguridad del presidente Alberto Fernández hasta el llamado a una reforma urgente en la coparticipación, pasando por su reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial, Torchio dejó claro que la provincia necesita un cambio profundo para poder avanzar en un contexto económico y social cada vez más desafiante.

Impacto de las lluvias y la preocupación por la cosecha

El inicio de la entrevista estuvo marcado por un tema que afecta a miles de productores agropecuarios en la región: el clima. Carlos Casares, como muchas otras localidades del interior bonaerense, ha estado enfrentando intensas lluvias que no solo están complicando la vida diaria de los ciudadanos, sino que también representan una amenaza directa para la cosecha gruesa. Torchio no dudó en expresar su preocupación por la acumulación de precipitaciones y las posibles consecuencias.

“Lamentablemente está lloviendo mucho, y esto se está convirtiendo en una preocupación para todos los productores. La acumulación de lluvias empieza a generar una sensación de que estamos viviendo una situación similar a la de otros años, donde las cosechas fueron afectadas por el mal tiempo. Los caminos rurales se vuelven impracticables, y esto complica la logística para la cosecha. Estamos muy cerca de comenzar con la cosecha gruesa, y en este año tan difícil para el campo, las lluvias continúan complicando aún más la situación”, el senador por Unión por la Patria.

Para el ex intendente casarense, las lluvias prolongadas no solo tienen un impacto en la producción, sino también en el bienestar de las personas que viven en las zonas rurales. “El problema es que ya no estamos hablando solo de la cosecha. Si las lluvias siguen, podrían inundar las zonas bajas, y eso afectaría tanto a las viviendas como a los caminos, lo que haría imposible el tránsito en momentos clave para el campo”, a

Seguridad en la provincia: cruce de opiniones con el presidente

En otro orden, al hacer referencia a las expresiones de Javier Milei de intervenir la provincia ante temas de seguridad, el legislador mostró su respaldo al gobernador Kicillof, quien enfrenta enormes dificultades en materia de seguridad debido a la magnitud de los problemas y los recortes de fondos históricos que sufre la provincia. Torchio argumentó que los recortes en los fondos que recibe la provincia son una de las principales causas de los problemas en áreas como seguridad, salud y educación. “La provincia de Buenos Aires históricamente ha sido perjudicada por la falta de recursos. A veces parece que los problemas de Buenos Aires no se perciben a nivel nacional, y eso afecta directamente la capacidad de la provincia para atender las demandas de sus ciudadanos”, sostuvo.

En ese sentido, Torchio también mencionó la necesidad urgente de u

Desigualdad económica y las tasas municipales

La

El exintendente recordó que, en su tiempo como jefe comunal, tuvo que recurrir a diversas herramientas para poder gestionar los recursos necesarios para obras y servicios. “En algunos casos, tuvimos que tomar decisiones difíciles en relación con las tasas municipales, pero al final lo que estaba en juego era el bienestar de la comunidad”, dijo. Sin embargo, señaló que es urgente que se realice una actualización en el régimen de coparticipación para que los municipios del interior reciban una mayor porción de los recursos generados.

“Los productores generan gran parte de la riqueza del país, pero las políticas de coparticipación no reflejan eso. Es necesario que se modifique este sistema, para que los recursos que genera el campo vuelvan a los municipios de manera más justa”, insistió Torchio.

Inteligencia Artificial: un desafío para el futuro laboral

Uno de los temas menos convencionales en la conversación fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la robótica en la economía y el empleo. Torchio destacó que, aunque hoy en día parezca un tema menor frente a los problemas urgentes como la seguridad o la economía, en los próximos años la IA va a tener un impacto directo en el mercado

“La tecnología está avanzando a pasos agigantados, y la inteligencia artificial no es una excepción. Hoy en día, la IA está comenzando a aplicarse en sectores como la medicina, la industria, y los servicios, y en el futuro va a ca

El senador presentó un proyecto en la Legis

Expectativas para la apertura de las sesiones legislativas

La entrevista concluyó con una reflexión de Torchio sobre las expectativas que tiene para la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, que será encabezada por el gobernador Axel Kicillof. Torchio se mostró expectante ante los anuncios que el mandatario provincial podría hacer sobre el rumbo que tomará la gestión en un año que promete ser difícil debido a la situación económica y los recortes en los fondos provinciales.

“Estoy con muchas expectativas respecto al mensaje del gobernador. El 2025 será un año complejo, ya que, por un lado, tenemos que lidiar con los recortes en los ingresos de la provincia, y por otro, los municipios siguen demandando respuestas en temas como la salud, la seguridad y la infraestructura. Es un desafío grande, pero espero que el gobernador pueda plantear medidas que permitan afrontar estos problemas con decisión y convicción”, afirmó Torchio.

Además, el senador recordó que la provincia de Buenos Aires, a pesar de ser el motor de la economía argentina, sigue siendo marginada en términos de recursos. “La provincia de Buenos Aires es la locomotora del país, y necesita los recursos necesarios para poder crecer de la mano de la producción. No podemos seguir con este desequilibrio en la distribución de los fondos”, concluyó.

Cerrar

En resumen, la entrevista con Walter Torchio fue una oportunidad para escuchar de primera mano las preocupaciones y propuestas de un político con gran conocimiento de la realidad de la provincia de Buenos Aires. desd