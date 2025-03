María José Gentile inaugurará el Período Ordinario 2025 del Concejo Deliberante de Nueve de Julio

Este miércoles 5 de marzo, la Intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, dejará inaugurado el período ordinario 2025 de sesiones del Concejo Deliberante, en un acto que se espera sea un hito para el distrito.

A su vez, el presidente del Concejo Deliberante, Julio Bordone, convocó a través del Decreto correspondiente a la Sesión de Apertura del Período Ordinario de Sesiones para las 20 horas.

En su mensaje, no se descarta que la mandataria abordará – conforme lo observado a lo largo del primer año de su labor – tres puntos fundamentales, un claro enfoque en la gestión, el trabajo conjunto y la visión de futuro para la población de Nueve de Julio.

La médica, en su diagnóstico, destacará lo realizado durante su primer año de gestión, subrayando los avances alcanzados a pesar de las dificultades económicas y las limitaciones presupuestarias. Se pondrá en evidencia lo logrado en distintos frentes, a pesar de la escasez de recursos. Esto fue posible, se presume explicará, gracias a la colaboración de todas las áreas de gobierno, que, como equipo, trabajaron para transformar y mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito, concebido como un todo integrado.

Durante su alocución, se aguarda que se proyectarán obras e ideas a través de gráficos, fotos y tecnología, lo que permitirá hacer el mensaje más dinámico y accesible para todos los sectores de la comunidad. La tecnología ayudará a visualizar lo que que se ha concretado y lo que está por venir. Se busca que todos comprendan el camino que se está recorriendo para que la población se sume, pensando en un Nueve de Julio superador, y va hacia lo urbanismo con cambio relevantes, producción, seguridad y tránsito.

Otro de los aspectos centrales del mensaje de la Intendenta será la importancia de la colaboración, no solo entre las distintas Secretarías de Gobierno como se viene trabajando, sino también con las instituciones, emprendedores y particulares. María José Gentile hará hincapié en el trabajo en equipo como una herramienta esencial para el progreso de la ciudad y de las localidades del distrito. La titular del Gobierno Municipal, entiende, así lo hace ver, que cada propuesta, cada idea, cada acción que surja de la comunidad, será siempre bienvenida. En Nueve de Julio, la transformación depende de la participación activa de todos los sectores.

En este sentido, también se resaltará en la necesidad de que las obras y proyectos que se impulsan no sean vistas solo como resultados de una gestión administrativa, sino como parte de un esfuerzo colectivo y ciudadano que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.

Infraestructura y Cuidado del Medio Ambiente

En relación a los desafíos pendientes, la Intendenta destacará, aunque la coyuntura política y económica exige una atención constante a las urgencias del día a día, hay obras fundamentales que no pueden seguir postergándose. En particular, se enfocará en la necesidad de invertir en infraestructura, que hace tiempo requiere una actualización, y la importancia de sumar a la ciudadanía en este proceso de transformación.

La intendente, en el fondo le dirá a la población que es fundamental que los habitantes de Nueve de Julio se sumen a este cambio, entendiendo que la mejora en la infraestructura es esencial no solo por razones ecológicas, cuidado de la salud pública sino seguridad. El cuidado del medio ambiente será una prioridad en los proyectos a venir, se comenta en los pasillos de la municipalidad.

Si bien 2025 es un año electoral, no es dejar de considerar que Gentile dejará en claro que su enfoque no cambiará. Es decir, que haya una campaña electoral con la mirada puesta en el futuro de Nueve de Julio. Que no se detengan en las mezquindades de la especulación política, que no resuelven las necesidades urgentes de la gente. Su mensaje será claro: el bienestar de la comunidad debe estar por encima de cualquier especulación electoral.

El acto de inauguración del período de sesiones del Concejo Deliberante no solo marca el inicio de un nuevo ciclo de trabajo legislativo, sino también la reafirmación del compromiso de la Intendenta y su equipo con el progreso de Nueve de Julio.

Poner en marcha el Concejo Deliberante es una oportunidad para fortalecer la democracia, dar respuestas concretas a las necesidades de la gente y continuar trabajando para transformar Nueve de Julio en una ciudad más inclusiva, moderna y sostenible.

Con este inicio de período, la Intendenta reafirmará su convicción de que, a pesar de las dificultades, el trabajo conjunto y la mirada a largo plazo son la clave para construir un Nueve de Julio mejor, ciudad muy mirada como territorio de oportunidades, para emprender y crecer.

María Jose Gentile, hace un año dijo: ‘La única bandera que llevo desde ahora es la de Nueve de Julio’, y seguramente, lo reafirmará.