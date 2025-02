Se podrán pagar los boletos de colectivo con tarjeta de crédito y débito

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, anunció este miércoles que próximamente, los pasajeros podrán pagar el boleto de colectivo en las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con tarjeta de débito y crédito. La medida estaría habilitada a mitad de año.

En declaraciones radiales, el funcionario adelantó que se busca implementar el sistema que ya rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, ya que en las líneas de jurisdicción nacional se abona el boleto solamente con tarjeta SUBE.

Mogetta anticipó que la puesta en marcha del nuevo método multipago, que facilita la vida cotidiana de miles de personas que viajan en colectivo, “no debería pasar de mitad de este año”. En esa línea, apuntó: “Nosotros teníamos que actualizar más de 30.000 validadoras, razón que lo hizo un poco más lento en lo que es colectivo, porque no están fijos, están en bastante movimiento”.

En CABA, el sistema multipago rige en la línea 44 de colectivos de CABA: se puede abonar el boleto con tarjeta de crédito, débito y dispositivos móviles con tecnología NFC. En el caso de superar la prueba piloto, el sistema multipago se extenderá a casi todas las líneas de colectivo porteñas, que conectan a los barrios de la ciudad entre sí, y con los distritos del AMBA.

El sistema multipago fue habilitado por el decreto 698/2024, que le da respaldo jurídico, no operativo. Ya se utiliza en el metrotranvía de Mendoza y en el subte de CABA, además de en la mencionada línea 44. También se realizaron pruebas piloto en líneas de Córdoba y Rosario.

La medida busca sumar medios de pago al sistema de boleto electrónico, no reemplazarlo ni discontinuarlo, por lo que la SUBE sigue y seguirá vigente. Para aceptar nuevos medios de pago deben actualizarse las terminales de cobro. Las máquinas actuales no son compatibles con las nuevas tecnologías de NFC y contactless; por tal motivo, la transición no puede realizarse de manera automática.