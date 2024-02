Eduardo Pironio, ejemplo a seguir de espiritualidad, fe, amor a María y entrega a Jesús

Este lunes 5 de febrero se cumplen 26 años del deceso del sacerdote Eduardo Pironio en Roma. Fue en el año 1998 a los 77 años.

El cardenal nuevejuliense vivió las últimas horas de su paso a la Eternidad, confiado, sereno en su casa del Vaticano junto a su hermana Zulema, su secretario privado, el padre Fernando Vérgez Alzaga, de visita en Nueve de Julio ante la Beatificación del hijo más destacado de la ciudad, el entonces presidente del Episcopado argentino, monseñor Estanislao Karlic y otros sacerdotes allegados.

“Estábamos rezando el segundo Rosario, después de celebrar la misa, en la que no pudo comulgar. Se fue apagando poco a poco”, recordó el hoy cardenal Fernando Vérgez, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Era la hora 9 de argentina.

Eduardo Pironio, sin miedo, dejó escrito en su testamento espiritual, palabra de fe, maravillosas, de esperanza, contagiosa, como lo decía cada vez que podía, de caridad y sobre todo – que asombró- que se iba a encontrar cara a cara con Dios. Para ello hay que estar convencido y el hoy Beato, lo estaba con alegría y sonrisa franca.

En este lunes, se recuerda que hay un grupo pironiano de oración que lo hace en la casa natal, todos los jueves a las 19 hs. y lo hacen por las necesidades e intenciones de muchas personas. Todos los interesados pueden asistir a Avda. Cardenal Pironio e Hipólito Yrigoyen.

Y en ese contexto, ha sorprendido un hecho de las últimas horas. Una mujer nuevejuliense fue internada en Clínica Independencia por un cuadro que no revestía gravedad. Sin embargo la paciente contrajo neumonía y sus riñones dejaron de funcionar. Entró en terapia intensiva y el sábado 27 de enero cuando esperaban un desenlace final, fue puesta en oración por algunos amigos ante Pironio, al tomar conocimiento de lo que le sucedía. Lo curioso fue que ya estaba en oración por el grupo pironiano. El jueves pasado con el comienzo del mes, la paciente dejó terapia intensiva y ella misma cuenta que estuvo muy mal y ‘Gracias a Dios no me morí”, y sonríe.

Esta anécdota se cuenta en el marco de este aniversario del deceso del Beato Eduardo Pironio y toda vez que cada día hay más personas que lo invocan para que interceda ante la Virgen y Dios, por ellos. Lo hacen en silencio.

Este hecho de la enferma en la clínica se conoció, por eso se hace viral.

A 26 años de su deceso, el Beato Eduardo Pironio está muy presente entre los vecinos de Nueve de Julio y se reza, camino a su santidad.

Y este lunes a las 19 hs, en su Casa Natal, los ‘pironianos’ convocan a la oración.