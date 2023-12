Kicillof: “Este Gobierno va a acompañar a un pueblo que necesita trabajo, producción, ingresos y disfrutar de sus vacaciones”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde en Mar del Plata el lanzamiento de una nueva edición del Operativo de Sol a Sol, que contará con un despliegue de más de 22.000 efectivos policiales para este verano. Además, dejó inaugurada la temporada de verano 2024.

“Es un año muy especial, donde estamos observando ya efectos de las medidas en lo económico en todas las esferas de la vida, que se van a reflejar en el turismo”, comenzó señalando el Gobernador y recalcó: “Pueden contar con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En esa línea, aseguró que “venimos a garantizar salud, seguridad, seguridad vial, en una provincia que es muy extensa, que tiene todo tipo de turismo, en la costa, en las sierras, lagunas, ríos, en su delta, y se necesita complementar las maravillas de la naturaleza con la acción del hombre en lo que llamamos comunidad organizada de gobierno”. En ese sentido, hizo hincapié en las acciones del Estado que respaldan la inversión privada para que pueda haber un operativo turístico completo en toda la provincia.

Kicillof se refirió a la “angustia e incertidumbre” que generan las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, y habló de “los riesgos y las dificultades que todas las provincias van a atravesar en base a decisiones que no compartimos”. Sobre ese punto, sostuvo sobre el hecho de que las provincias no van a recibir determinados recursos, que ese “no es el método, que no es la forma”, ya que “creen que castigan a un gobierno provincial o a quien tenemos la responsabilidad de la representación, pero si cortan recursos lo van a sufrir los municipios, el pueblo de la provincia”. No obstante, para cerrar, Kicillof dejó un mensaje claro: “Si la cosa viene difícil este gobierno no va a retroceder, no va a darse vuelta, va a acompañar un pueblo que necesita trabajo, ingresos, producción, salud y descansar y disfrutar de las vacaciones. Por más adversidad que haya cuenten con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, el mandatario provincial agradeció especialmente a las nuevas autoridades de la Policía, ya que organizar un operativo es un esfuerzo, y destacó a jóvenes oficiales que acaban de recibirse de la universidad de la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo trabajando el nuevo ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Por su parte, Alonso, destacó que este es “el Operativo Sol número 56, quinto de la gestión de Axel Kicillof”, y señaló que año tras año “fuimos superando récords, logrando alcanzar ahora los 22.300 efectivos, que estarán a lo largo de la costa, en la sierra, en la costa del Río de la Plata, Quilmes, Ensenada, Berisso”. El funcionario añadió que este “es un año muy particular, nuestro pueblo está empezando a sentir pérdida de poder adquisitivo, pero en el lugar donde elijan vacacionar va a haber un equipo de la provincia cuidándolo, y esto es posible por cómo hemos incrementado nuestra capacidad logística”.

Alonso subrayó que “estamos presentando 200 camionetas 0km, más de 200 motos de alta cilindrada, mecánica pesada”, y destacó especialmente “el trabajo de los hombres y mujeres de la Policía de la provincia de Buenos Aires que van a pasar dos meses lejos de su familia, demostrando profesionalismo”. Para cerrar, remarcó: “Todo es posible con una fuerte inversión, el mercado no resuelve la seguridad, es el Estado es el que va a cuidar a los bonaerenses”.

A su turno, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, sostuvo que “estamos en un contexto muy difícil que no nos hace cambiar en lo más mínimo los lineamientos para el turismo en la provincia”. El funcionario repasó las políticas implementadas por la gestión de Axel Kicillof, que tendrán continuidad en este segundo mandato, a pesar de la política de ajuste implementada por el Gobierno nacional, que impacta en los proyectos provinciales.

“El turismo es la quinta actividad de la economía bonaerense, con más de 11 mil empresas, por eso la importancia en la economía bonaerense”, puntualizó Costa, y expresó que es fundamental el acompañamiento del Estado con políticas específicas para el sector.

En esa línea, Costa mencionó las decisiones que permitieron resultados récord, como el Programa Recreo, con los paradores en distintos distritos, que ofrecen actividades recreativas, espectáculos, actividades culturales, entre otras atracciones. “Más de un millón y medio de personas aprovecharon estos espacios, 450 mil se descargaron la App recreo, lo que fue una política inédita por su impacto y por lo que significa”, puntualizó. También destacó los Viajes de fin de Curso bonaerenses, a través de los cuales “unos 300 mil estudiantes disfrutaron de sus viajes de fin de curso en trece destinos de la Provincia, generando 5.300 puestos de trabajo contra estación”. De igual modo, Costa distinguió el apoyo del gobierno provincial a “las 261 fiestas populares recibieron acompañamiento económico”, así como las obras de infraestructura que acompañaron el desarrollo turístico, “como las realizadas en las rutas 11 y 56, transformándose en autovías y actividades culturales”. Para cerrar su alocución, señaló: “Vamos a tratar de garantizar la mejor temporada posible a pesar del contexto”.

En la presentación del Operativo de Sol a Sol también estuvieron presentes el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; el Jefe de la Policía Bonaerense, Javier Villalba; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio; la Presidenta del Instituto Cultural de la provincia, Florencia Saintout; el Presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la extitular de ANSES y excandidata a intendenta, Fernanda Raverta.