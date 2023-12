La primera intendenta de Nueve de Julio convocó a un trabajo en conjunto desde un muncipio facilitador

Siendo las 21:25 hs y habiéndose cumplido con la sesión preparatoria en el recinto del Concejo Deliberante donde juró María José Gentile, se retoma el acto en el Salón Blanco Municipal para continuar con la ceremonia de juramentos.

Mariano Barroso, dejando 8 años de mandato como jefe comunal hizo un especial agradecimiento a empleados municipales; instituciones sin fines de lucro e instituciones que hacen fuerte a la ciudad como todas las sociedad de fomento del partido, Sociedad Rural y Cámara de Comercio, entre otras.

Asimismo, a los veteranos de Malvinas ‘gracias por recibirme y abrazarme’. A ‘nuestros queridos bomberos voluntarios’; ‘Gracias al obispo Ariel, al padre Guillermo y a los pastores que en momentos difíciles siempre me han dado palabras de fuerza’; A las fuerzas de seguridad y policía de la ciudad que nos cuida’.

Por último, a su equipo ‘Tremendamente valioso’, ‘los que terminaron conmigo y los que tuvieron que dejarla por distintas circunstancias, que siempre dispuestos. Los logros son de ellos, lo mio es haber tenido ese ojo de haberlos elegidos. Estoy eternamente agradecido’. “A mis amigos, gracias por entender las ausencias y por su apoyo permanente. A la familia, que son el pilar fundamental de todo”, cerró.

Por su parte, Maria Jose Gentile condujo el juramento de todo su equipo: Jefe de Gabinete, Cdra. Joselina Rodríguez, Secretaria de Gobierno y Produccion, Victor Altare, Secretaria de Administración y Hacienda, Cdor. Victor Bordone. Secretaria de Desarrollo Comunitario, Lic.Maria Alejandra Marquez. Secretaria de Salud, Dra. Tamara Vazquez Lagorio.

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Juan Pablo Boufflet. Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, Arq. Martín Banchero. Asesoría Legal, Dra. Miriam Lorenzo. Coordinación Contable, Cdor Pablo Ravenna.

Tras la asunción de cada uno de ellos la nueva intendenta distrital mencionó en su discurso: “Comprometerme con Nueve de Julio a tomar juramento me llena de emoción y exige manifestar mi agradecimiento a cada uno de los vecinos que en absoluta libertad me confirieron el honor de representarlo”. Asimismo, al “espacio político y a la militancia que me da libertad de decisión”. Además, agregó: “Mi admiración a Mariano, mis felicitaciones a vos y a todos los que fueron parte en estos ocho años”.

Por otra parte, también mencionó: “Quiero un municipio facilitador y mejorando los procesos y modernizando normativas. Para quienes quieran invertir en nuestra ciudad, encuentren las condiciones necesarias y se sientan acompañados”.

“Trabajaremos mancomunadamente con las instituciones y el sector privado a fin de proteger a la industrial local”. “Proyectar nuestro parque industrial, y de esta manera aumentar actividad productiva y en consecuencia generar más oportunidades, trabajo y mejor calidad de vida para todos”.

Asimismo apuntó a la seguridad en el distrito: “Ojala que esta nueva etapa de gobierno provincial revea las medidas en materia de seguridad. Señor gobernador, necesitamos más efectivos policiales. Las ciudades del interior necesitamos ser tenidas en cuenta”.

“Deseo un municipio cercano, hablo de presencia y acompañamiento. Igualdad de oportunidades para aquellos que viven acá en la esquina, como aquellos vecinos que viven en las localidades del interior del partido. Acercando las diferentes áreas principales para que sea mas fácil la realización de consultas”. “Continuaré con el objetivo de mejorar el acceso a cada localidad, la gestión que termina ha dado grandes pasos y vamos por mas”, concluyó.

Tomó juramento a los integrantes de su Gabinete:

Jefa de Gabinete: Cdora. Joselina Rodríguez.

Secretario de Gobierno y Producción: Víctor Altare.

Secretaria de Desarrollo Comunitario: Lic. María Alejandra Márquez.

Secretaria de Salud: Dra. Tamara Vázquez Lagorio.

Secretario de Hacienda: Víctor Bordone.

Secretario de Obras y Servicios Públicos: Juan Pablo Boufflet.

Secretario de Vivienda y Urbanismo: Martín Banchero.

Asesora Legal: Dra. Miriam Lorenzo.

Contador Municipal: Cdor. Pablo Rabenna.

Tesorero: Cdor. René Rojas.

Subsecretario de Contrataciones: Juan Pablo Bonfiglio.

Aspectos para destacar del mensaje de Gentile:

Se comprometió a “un municipio ágil y facilitador, para que quienes deseen radicarse en el distrito puedan hacerlo”; a la vez que convocó a instituciones y diferente sectores de la comunidad “a desarrollar un trabajo mancomunado con industrias y comercios para generar mayores oportunidades para todos”. (Este lunes la puerta principal del palacio Municipal que permanecía cerrada estará abierta y en hall central está la recepción de informes.

Asimismo, destacó que su equipo, “conformado por vecinos comprometidos y honestos; con distintos pensamientos, comparte la convicción de que deben actuar como puentes para solucionar cada problema de la comunidad, siendo una premisa clave la de escuchar a todos y cada uno de los nuevejulienses”.

Por otra parte, indicó que se seguirá apostando a la modernización e innovación a través del Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano; en tanto que realizó un firme y enérgico pedido al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que el distrito pueda contar con mayor cantidad de efectivos policiales.

“Buscaremos una ciudad ordenada, siendo protagonistas de los cambios, a través de un municipio cercano, igualando las oportunidades para todos los vecinos, sean ellos de planta urbana o de cualquier localidad del distrito, en las que trabajaremos como lo había venido haciendo el Intendente Barroso para mejorar los accesos”, subrayó.

María José Gentile también reservó algunos párrafos para agradecer y destacar el compromiso y la gestión del Intendente saliente, Mariano barroso, quien, sostuvo, “ha transformado al distrito con obras; le imprimió nueva vida a los espacios públicos para que sean disfrutados por toda la familia y se ocupó especialmente por brindar seguridad y salud a los vecinos, aún en los tiempos difíciles que marcó la pandemia”.

Asimismo, valoró el desarrollo de la gestión de Barroso de proyectos muy importantes como el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” y el nuevo relleno sanitario.

Finalmente, agradeció a su espacio político, la militancia y la ciudadanía en general por el apoyo recibido, al diputado provincial m/c Mauricio Vivani, a su familia y sus amigos, y recordó especialmente a su hermano “Juano”; “quien seguramente en este momento nos estará mirado con una sonrisa”.

Previamente Mariano Barroso se despidió señalando con mucha emoción:

Tras la jura de la nueva Intendente Municipal, María José Gentile, se desarrollaron los actos

protocolares de asunción, en el Salón Blanco Municipal.

Los mismos se abrieron con las emocionadas palabras de despedida del Intendente saliente, Mariano Barroso, quien agradeció a los diferentes sectores de la comunidad.

“Quiero expresar un inmenso agradecimiento a mi equipo, que ha dejado todo en estos 8 años de labor, siempre buscando lo mejor para nuestros vecinos; a los empleados municipales, las instituciones, los vecinos en general y mis queridos Héroes de Malvinas por su acompañamiento”, señaló el mandatario saliente, sumando luego a instituciones religiosas, fuerzas vivas de la comunidad, familiares, amigos, al diputado provincial m/c Mauricio Vivani y a la nueva Intendente, María José Gentile.

Quebrado por la emoción al recordar momentos difíciles y gratos de su gestión, Barroso comprometió su apoyo y el de todo su equipo a la jefa comunal electa, “en la continuidad de los esfuerzos realizados por el bien de la comunidad”.