Por el fin de semana largo viajaron 865 mil turistas y gastaron $37.736 millones

El gasto promedio diario alcanzó los $18.964 por persona, un 7,7% más que en 2022 a precios constantes, y la estadía media fue de 2,3 días. Continuó siendo fuerte la presencia del visitante internacional, especialmente en la Patagonia, el Noroeste argentino, Iguazú, y las ciudades de frontera.

lEn el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, 865 mil turistas recorrieron el país, 4,9% más que el año pasado, y gastaron $37.736 millones. El impacto económico fue así 3,9% mayor que en 2022, a precios constantes.

lEl gasto promedio diario por persona fue de $18.964, un desembolso 7,7% mayor a la misma fecha del año pasado, a precios constantes.

lCada turista tuvo además una estadía promedio de 2,3 días, levemente por debajo de 2022, básicamente porque las familias abarataron el viaje achicando su estadía. El promedio sería incluso menor si no fuera por la incidencia del turista internacional, que suele tener estancias más largas.

lEl tiempo y el contexto económico incierto no ayudaron. En la semana previa, muchos hoteles y lugares de alojamiento vieron caer reservas por el temor que generó la suba del dólar y de los precios. Pero ya sobre el viernes, el turista reapareció mostrando que el viaje ocupa un lugar importante en su canasta de consumo.

lEn los 7 fines de semana largos que van del año, ya viajaron 11,8 millones de turistas y dejaron un impacto económico directo de $446.478 millones.

lLos números fueron elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias, municipios y Nación.

Fin de semana largo del 18 al 21 de agosto de 2023

Provincia por provincia: principales resultados

1) Provincia de Buenos Aires. A pesar de la crisis económica y de las condiciones del tiempo, miles de turistas viajaron por las ciudades del distrito. A Mar del Plata habrían ingresado unas 86.000 personas, algo menos que el año pasado (92.235 según el ente turístico local), ya que las persistentes lluvias desalentaron las reservas. Aun así, hubo arribos sobre la hora, una situación similar se vivió en el resto de los polos de la costa, donde el movimiento fue moderado, con un tiempo que acompañó poco, pero que igual no frenó a que miles de familias decidieran tomarse unas minivacaciones. Todas las localidades programaron actividades para entretener y atraer a los visitantes, como la Fiesta Provincial del Chocolate en Villa Gesell o el Festival Flama-Edición Medieval en Mar del Plata. Hubo además mucha presencia de estudiantes en sus viajes de fin de curso. En el interior de la provincia, fueron muy concurridas Tandil, Sierra de la Ventana, Tigre, Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco, La Plata y Chascomús. Entre las centros con actividades destacadas estuvieron: Bragado con la 20° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco; General Madariaga con el 26º Encuentro Folklórico Provincial “Del Divisadero; San Pedro con la 20º Fiesta de la Ensaimada Mallorquina; 9 de Julio con la 15º Fiesta del Puré; La Plata con los Juegos Universitarios Argentinos donde participaron más de 3.500 estudiantes; Berazategui con la 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías; Tres Arroyos con la 24° Feria Nacional de Artesanos o la 76º Expo Junín. Por su parte, en Chascomús, la ocupación hotelera rondó el 60% y el gasto promedio diario los $16.500.

2)Ciudad de Buenos Aires. Con una agenda de actividades culturales y gastronómicas muy amplia, 112.821 turistas nacionales e internacionales arribaron a la urbe, según el Observatorio de Turismo local, dejando un impacto económico de $9.299 millones. La ocupación promedió el 76%, un nivel alto dado el contexto económico. De esa forma, el fin de semana largo se convirtió en el segundo mejor del año en cuanto al número de visitantes recibidos, por detrás del 25 de Mayo, cuando llegaron más de 114 mil turistas. En los siete fines de semana del año, 750 mil visitantes llegaron a la Ciudad, esta vez ofreció propuestas gratuitas para la familia en museos, bibliotecas, centros culturales, terrazas, plazas, parques y reconocidos espacios como la Usina del Arte o el Planetario. El domingo, especialmente, hubo muchas actividades para festejar el Día de la Niñez, destacándose las que se abrieron en los Museos BA. Además, del sábado hasta hoy lunes se realizó el Campeonato Mundial del Alfajor en La Rural, que reunió muchísima gente de todos lados.

3)Catamarca. Con la propuesta “Turismo para las infancias”, la provincia tuvo un fin de semana movido, recibiendo a sus visitantes con festivales, ferias, actividades en la naturaleza y la tradicional competencia de rally “Vuelta al fuerte” en Andalgalá. Todas las localidades tuvieron alguna reunión convocante. Ambato, celebró sus 154 años con actividades artísticas, obras de teatro, talleres y desfile Show Drag Queen. En el paraje Tucumanao, a 36 kilómetros de Saujil en el departamento Pomán, se realizó la 21º Fiesta Provincial de la Batea. En tanto, en Belén se realizó la tercera edición de la feria artesanal “El Reencuentro” y el Campeonato Regional del NOA de Newcom. Además, El Portezuelo, en Valle Viejo, fue epicentro de la 4° edición de la Pachamama y en Santa María se celebró la Fiesta de la Cerveza. También Antofagasta de la Sierra, Las Juntas, Santa Rosa, Tinogasta, y la capital fueron otros centros concurridos.

4)Córdoba. Al ritmo del turismo, la provincia preparó una nutrida agenda de primer nivel y para todo público. El gasto promedio diario rondó los $19.000 por persona incluyendo comidas, recreación, traslados y compras. En la capital, se destacó el recital de la banda de rock Las Pelotas y el Congreso Médico Argentino; en Jesús María, el encuentro de Orquestas; en Alta Gracia, el campeonato argentino senior de tenis de mesa y el campeonato provincial de BMX. Otras propuestas que atrajeron público fueron la Fiesta de la Empanada y el Pan Casero Saborizado, en Casa Grande; el Gran Prix del Litoral en Miramar; la 49° Fiesta Nacional del Salame Casero en Oncativo; las 9° Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano, en Tanti; la Fiesta Sanmartiniana con Festival de Jineteadas en Obispo Trejo; y la 10° Feria del Libro en Carlos Paz. También La Falda, Villa General Belgrano, Mina Clavero, Capilla del Monte y Cosquín fueron destinos muy elegidos, cada uno con sus propuestas y atractivos.

5) Chaco. Con buenos niveles de ocupación, las ciudades más concurridas fueron Charata, Resistencia y Sáenz Peña. El gasto promedio diario estimado por persona fue de $14.000, y los visitantes además de recorrer los paisajes de la provincia concurrieron a las numerosas actividades programadas. Dos con mucha convocatoria fueron el Festival Adolescente de Teatro, en Puerto Tirol, y la Bienal Escénica, en Resistencia. Además, de recorrer los polos gastronómicos, los visitantes recorrieron pueblos originarios y paisajes naturales.

6)Chubut. A pesar del mal tiempo en el inicio del fin de semana, con lluvias que hicieron intransitables algunos caminos, los turistas igual llegaron a la provincia. La mayoría de los arribos fueron desde la provincia de Buenos Aires y CABA, la misma Región Patagónica y también de diversos países, en tanto, la estadía promedió los 3,5 días. Lo más concurrido fue Puerto Madryn, que ofreció una variedad de opciones más allá de las condiciones climáticas. A medida que el tiempo fue mejorando, los visitantes pudieron hacer el habitual avistaje costero y embarcado de ballenas. También Esquel, Península de Valdés, Trelew, y Lago Puelo, fueron localidades muy concurridas. El Parque Nacional Los Alerces, el Parque Pumalín, Parque Lago Pueblo, como siempre, fueron muy frecuentados, especialmente desde ayer domingo.

7) Corrientes. El distrito tuvo una ocupación promedio de 75%. Uno de los puntos destacados fue Paso de la Patria, que tuvo como atractivo su Fiesta Nacional del Dorado, a la cual arribaron muchos turistas que ocuparon 95% de las plazas de la ciudad. También la capital, con el festival Corrientes Tango, logró buenos niveles de ocupación. Empedrado, Colonia Carlos Pellegrini, Goya, Bella Vista, Loreto, Esquina, Ituzaingó y Mercedes, fueron todas localidades bastante concurridas. Otro polo sobresaliente fue los Esteros del Iberá, donde las plazas quedaron casi completas. Turismo religioso, rural, histórico y cultural, ecoturismo y pesca deportiva fueron las propuestas elegidas por los visitantes, que llegaron principalmente desde la región Litoral y países vecinos.

8)Entre Ríos. El fin de semana arrancó con reservas del 70% que se fueron incrementando sobre la misma tarde del viernes, dejando niveles de ocupación de 85% y una estancia promedio de 2,5 días. El gasto diario rondó los $19.080. Vecinos y turistas tuvieron una nutrida y variada agenda de propuestas y actividades, como la XI Feria del Libro, en Paraná; la XXXI Edición Diamante al Teatro, en esa ciudad; el Festival de Folklore La Pachama y el Torneo de Pesca con Devolución, ambos en Rosario del Tala; y la 4°fecha del Circuito de Maratones, en Concepción del Uruguay. En Federación, las termas se vieron muy concurridas y el pernocte promedió las 2,4 noches. Otros polos muy transitados fueron Colón, Gualeguaychú y Villa Elisa, donde sus complejos termales también trabajaron activamente. Los turistas llegaron desde Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes principalmente. Además, se continuó notando fuerte la presencia del visitante internacional, sobre todo de Uruguay y Brasil

9)Formosa. Tras el movimiento turístico logrado, la ocupación superó el 60% en la provincia, lo que demuestra que se mantuvo el interés por conocerla. El calendario de citas recreativas, deportivas y culturales organizados por la provincia y los municipios complementaron las actividades que disfrutaron los turistas y permitieron ampliar la estadía promedio a 3 días. El gasto diario fue de $16000 por persona, que se distribuyeron directamente en la cadena turística completa, sumando a guías, artesanos, transporte y comercio de cercanía, además del alojamiento y gastronomía tradicionalmente beneficiados. Los atractivos de mayor visita fueron el Bañado La Estrella y por motivos meteorológicos se incrementaron las visitas a los museos J.P Duffard, del Ferrocarril, del Carnaval, de Ciencias Sociales y Naturales y la Casa del Dr. Laureano Maradona.

10)Jujuy. Con la liberación de las rutas, la provincia logró reactivar el turismo este fin de semana. El balance fue muy bueno tanto en la capital como en el interior. Los visitantes recorrieron pueblos, cerros, salares, La Puna y la Quebrada de Humahuaca. Un lugar con mucho tránsito fue las Termas del Río Jordán, en la frondosa selva de Yungas, ubicada en la localidad de San Francisco, a unos mil metros sobre el nivel del mar. Como es habitual, hubo reuniones que atrajeron por sí mismos a turistas nacionales y otros países, tal es el caso del encuentro de motos Harley Davidson y el Festival Medieval en San Salvador. También, fue muy visitada la feria andina Masi Maky, en Maimará, donde los turistas pudieron encontrar toda la producción auténtica de la región.

11)La Pampa. El Parque Nacional Lihuel Calel, el Parque de la Prehistoria, el Parque Aéreo de Eduardo Castex, y la reserva provincial Parque Luro fueron los lugares más visitados. El turismo fue mayormente regional y se dispersó por toda la provincia, destacándose el interés por las Termas de Bernardo Larroudé, y las ciudades de Santa Rosa, General Acha, Eduardo Castex, Realicó, La Adela y General Pico, que tuvo una serie de certámenes deportivos muy concurridos. El gasto promedio diario fue de $14.000 por persona y la estadía de 2 noches.

12)La Rioja. Villa Unión, Chilecito, Arauco, Tama y la capital fueron los centros más concurridos. Los turistas pasearon por el parque Nacional Talampaya y el Cañón del Triásico, ubicado en la cuenca geológica Ischigualasto-Villa Unión, que son dos de los mayores atractivos. Los visitantes llegaron mayormente de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y la Patagonia. Se estima que gastaron unos $16.000 pesos diarios cada uno, y tuvieron una permanencia de 2,2 días.

13)Mendoza. Tras varios fines de semana con ocupación al 90% y un julio récord, el feriado por la inmortalidad de San Martín estuvo por debajo del año pasado, con una ocupación que promedió el 50%. Aun así, hubo buen tránsito de gente en Las Leñas, San Rafael y Malargüe, que se vieron favorecidas por las nevadas sobre el fin de semana. El gasto diario promedió los $19 mil por persona y la estadía estuvo en 4 noches. La provincia y sus municipios prepararon festivales, fiestas y una variada agenda en espacios públicos y privados, sobresaliendo las citas alusivas a San Martín y la celebración por el Día de la Niñez.

14)Misiones. La ocupación hotelera promedió el 70% en toda la provincia, llegando al 90% en Iguazú y Posadas. Hubo una agenda muy rica que aseguró turismo sostenido durante todo el fin de semana. En la capital se desarrollaron propuestas culturales relacionadas con arte y música, además de actividades como paseos guiados en caminata y bicicleta y una oferta gastronómica muy requerida. En Oberá, se destacó un encuentro religioso en el Parque de las Naciones y en San Vicente se celebró la “Jeep Fest Argentina”, que reunió a turistas y aficionados de toda América Latina. El gasto promedio diario fue de $23.500 y la estadía media de 3,1 noches. Las familias llegaron de diferentes puntos de Argentina y países vecinos. Por su parte, el Parque Nacional Iguazú tuvo ingresos mayores a los 10 mil turistas y excursionistas el fin de semana. Entre los recorridos más buscados, se destacaron caminatas guiadas por los senderos del monte centenario, la Ruta del Té, los Saltos del Moconá, las reducciones jesuíticas o el Parque Temático de la Cruz, sobre el cerro Santa Ana.

15)Neuquén. A pesar del contexto económico incierto, unos 18.000 turistas llegaron la provincia. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, Aluminé y Zapala estuvieron muy concurridas y los centros de esquí trabajaron muy bien, favorecidos por las nevadas del fin de semana. El gasto promedio diario rondó los $28.300. Entre otras actividades, los visitantes recorrieron la Ruta del Vino, pasearon por la costa del río Limay o visitaron el “Rinconsaurus”, en Rincón de los Sauces, un parque temático para los aficionados de la paleontología.

16)Río Negro. Bariloche fue lo más populoso ocupándose el 85% de sus 30 mil camas habilitadas. El gasto promedio diario en esa ciudad fue de $38.000 por persona, sin incluir la actividad de esquí. La ciudad organizó el Banff Mountain Film Festival World Tour, considerado el mejor festival de cine de aventura del mundo, que fue un punto de encuentro entre los apasionados de los deportes de acción, los viajes y las historias de superación y aventura. Otras ciudades turísticas de la provincia que recibieron visitantes fueron El Bolsón, y en menor medida Las Grutas, Viedma y Villa Regina.

17) Salta. El nivel de ocupación provincial promedió el 60% lográndose un fin de semana bueno, a pesar de algunas bajas de reservas, con turistas de diferentes partes, tanto de Argentina como del mundo. Los corredores gastronómicos estuvieron muy transitados, y ciudades como San Antonio de los Cobres, Rosario de la Frontera, Chicoana, San José de los Cerrillos, Cachi, Cafayate y Salta Capital, fueron muy concurridas. Quienes llegaron a la provincia fueron buscando las bellezas naturales, la cultura autóctona y actividades diversas. Los paisajes montañosos, los valles verdes y las quebradas estuvieron siempre repletas de visitantes, lo mismo que lugares como el Parque Nacional Los Cardones, el Valle de Lerma, la Quebrada de Cafayate y el Cerro San Bernardo. Los amantes del vino recorrieron las bodegas de Cafayate, una región famosa por sus vinos de altura, y en las cercanías de la capital muchas familias y parejas acudieron a las termas.

18)San Juan. La provincia recibió una gran cantidad de visitantes y, junto con sus 19 departamentos y prestadores privados del sector turístico, la provincia organizó actividades invitándolos a explorar sus paisajes, degustar los vinos regionales y disfrutar de la gastronomía típica. Los espacios dependientes del Ministerio de Turismo y Cultura estuvieron llenos de espectáculos y muestras gratuitas, que se sumaron a los certámenes deportivos. Tres programas destacados, fueron: la presentación de Les Luthiers en la capital, la tercera edición del Sudamericano de Trail Running, y el Campeonato de Saltos Hípicos, ambos en Ullúm. La ciudad capital, Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal fueron los destinos más elegidos. Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, San Luis y Río Negro. El gasto diario promedió los $22.000 por persona.

19)San Luis. Se registró una estadía media de 2,5 días y un gasto diario de $21.000 por persona. Hubo arribos constantes de turistas nacionales e internacionales, y una agenda de actividades para diferentes gustos y edades. Las ciudades más concurridas fueron Merlo, San Luis capital, Potrero de Los Funes, Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay, todas con propuestas como trekking por el Cerro de la Cruz, en la capital; visitas al Parque Yucat, en Merlo; Hidropedales en Potrero de los Funes o los paseos en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas “Huellas del Pasado”, en Potrero de la Aguada. Entre los puntos más visitados estuvieron: la Cascada Esmeralda en Villa Elena; la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi; y la excursión a la Mina de Oro de La Carolina. Los turistas también pudieron escalar entre árboles de grande altura en el parque “Arvolar” de Juana Koslay, hacer senderismo en las Cuevas de los Comechingones, y astroturismo en Valle de Pancanta, al noroeste de la provincia.

20)Santa Cruz. El fin de semana fue atípico, porque se le sumó el feriado del miércoles 16 cuando se conmemora el Santo Patrono San Juan Bosco. Los niveles de ocupación más altos se lograron en El Calafate, El Chaltén, el Perito Moreno y Los Antiguos. Los turistas visitaron lugares pintorescos como el Parque Nacional Los Glaciares. El gasto promedio diario rondó los $30.000 por persona y la estadía estuvo en 4 días. Localidades como Río Turbio y Río Gallegos también tuvieron sus visitas y los centros de esquí trabajaron bien.

21)Santa Fe. Rosario fue una de las ciudades más concurridas, atrayendo al turista con una agenda atractiva, donde además de recitales de artistas reconocidos, se destacaron la Noche de las Colectividades y la Convención Internacional de Historietas que se desarrolló por duodécima vez (Crack Bang Boom). Los turistas eligieron también otros destinos, destacándose Oliveros, Santa Fe capital, Villa Constitución, Reconquista, y Melincué. Todas las ciudades prepararon su agenda, donde siempre tiene un lugar destacado la cultura y el deporte. En Rafaela, tuvo mucha convocatoria el torneo latinoamericano de golf. Hubo mucho turistas y excursionistas de cercanía, destacándose el oriundo de Entre Ríos, de Córdoba y la Provincia de Buenos Aires.

22)Santiago del Estero. Además de sus atractivos naturales, hubo muchas reuniones que convocaron a turistas de diferentes lugares. Se destacaron: el Preolímpico Internacional de Básquet y los festejos alusivos al natalicio de la Abuela Carabajal en La Banda; la Feria Artesanal y Productiva en Upianita; y el 9° Encuentro Sudamericano de Payadores, en Herrera. Por su parte, en Termas de Rio Hondo, el principal y estratégico destino de atracciones en la provincia, la ocupación media promedió el 97%, con lleno total en hoteles de 4 y 5 estrellas. El turista nacional llegó principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza y San Juan. Mientras que el internacional lo hizo desde Uruguay, Colombia, Chile, Perú, EEUU y Alemania. Villa La Punta, en el departamento Choya, Sumampa y Villa Ojo de Agua, con sus peculiares características paisajísticas serranas, también tuvieron concurrencia.

23)Tierra del Fuego. La provincia invitó a los turistas con propuestas de esquí, snowboard, paseos en snowcat y en trineos tirados por perros, caminatas con raquetas, excursiones nocturnas y la gastronomía de los sabores fueguinos. Además, Cerro Castor estuvo muy concurrido. Las propuestas se sumaron a las actividades convencionales como navegaciones, visita al Parque Nacional, paseos en tren, sobrevuelos en helicóptero y buceo en el Canal Beagle. En tanto, en los centros invernales ubicados en el Valle de Tierra Mayor se pudieron realizar distintas actividades al aire libre. La provincia recibió tres vuelos semanales directos con Córdoba y Salta, además de las frecuencias diarias con Buenos Aires y la conexión directa entre Ushuaia y San Pablo, que fue uno de los pilares para cubrir la alta demanda de visitantes brasileros que buscaron conocer el fin del mundo.

24)Tucumán. Hubo buen movimiento con numerosas citas convocantes en toda la provincia. El gasto promedio diario per cápita provincial ascendió a $13.199 y las ciudades más transitadas resultaron San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Javier, Yerba Buena, Tafí Viejo, El Cadillal y Amaicha del Valle. Entre las atracciones más destacadas estuvieron el torneo regional de parapente y el Rally TM Pasión Biker-Transmontaña, ambos en San Javier; la Expo Bici (pre Transmontaña) en Yerba Buena; el XV Festival Nacional de la Cerveza Artesanal, en Tafi Viejo; el Campeonato Tucumano de Rally, en Alberdi; la XII Expo Lules Productiva, en esa ciudad; el 33° Concurso Provincial de Caballos Peruanos de Paso, y el XXXV Torneo Interprovincial de Hockey Infantil, ambos en la capital San Miguel de Tucumán. Los visitantes hicieron senderismo, cabalgatas, turismo aventura, recorrieron las áreas naturales protegidas, los sitios arqueológicos y fue muy visitado el observatorio astronómico.