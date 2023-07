Hoy, 17 de julio es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo.

Hoy, 17 de julio es el Día del Automovilismo Deportivo, en homenaje a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno Internacional. Falleció el 17 de julio de 1995.

Entre la variedad de disciplinas deportivas, el Automovilismo es muy diferente a las otras. Se debe utilizar para practicarlo un medio mecánico, que no funciona solo, es manejado por un deportista que tiene que tener una lista de cualidades, capacidades físicas y mentales.

Fangio, Argentino, se coronó cinco veces campeón mundial de F1. Considerado el mejor corredor por sus pares, aficionados y la historia de este deporte. De los caminos Argentinos y apoyado por el gobierno nacional de esa época, llegó a Europa metiéndose con su conducción entre los mejores del mundo.

El Automovilismo es un deporte que tiene reglas y fiscalización, organizado y agrupado en categorías que ordenan la actividad. Tienen estatuto, reglamento deportivo y reglamento técnico. Este último encierra toda la normativa que deben cumplir a rajatabla los medios mecánicos: motores, chasis, carrocerías, seguridad en el vehículo, cubiertas y tipología del combustible, entre muchas otras más.

Es un deporte en el que se aplican estrategias, tácticas y mucha técnica de manejo por parte de los pilotos a la hora de correr en los diferentes circuitos y categorías. Pone mucho de su físico. Entran en juego su integridad; es deporte de riesgo; valentía, memoria, concentración y coordinación para las altas velocidades en los momentos de frenaje. Tienen que tener resistencia corporal no sólo por las altas temperaturas en los habitáculos, si no también a los esfuerzos musculares por las fuerzas centrifugas en las curvas. Agilidad de pies y manos, coordinados. Ya hace tiempo que el entrenamiento de estas capacidades, para llegar a un alto rendimiento, se realizan tanto en lo físico,como en el plano mental. El desgaste en competencia es muy notorio, y se dan ventajas si no se entrena debidamente.