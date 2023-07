Se presenta la Guardia Urbana para mejorar la convivencia en la calle

Este lunes desde las 11 de la mañana, desde la Municipalidad de Nueve de Julio se presenta la Guardia Urbana Municipal.

El anuncio y el alcance del nuevo servicio a la comunidad lo hará el intendente Mariano Barroso, junto al Secretario de Gobierno, Víctor Altare y el Subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán.

Para el nuevo emprendimiento de seguridad, ya se cuenta con dos vehículos donados por el Gobierno de CABA y se ha formado un grupo de trabajo que se ha ido capacitando para la tarea.

Algunos aspecto se han adelantado, tales como el trabajo conjunto con la Policía Comunal, cuyos efectivos acudirán de inmediato ante la convocatoria.

La Guarda Urbana Municipal nace de la ausencia de Policías, y toda vez que no hay posibilidades que lleguen al distrito unos 40 nuevejulienses que se instruyeron en la Escuela Juan Vucetich, en los últimos años, y una vez egresados, tienen otros destinos.

‘Por unos 4 años Uds. no tendrán más Policías’, esto les dijo el Ministro Sergio Berni, en la última visita que hizo a la ciudad. Tampoco se plantó el Destacamento en Barrios Unidos, en la plataforma que construyó el municipio. Se pidió que se haga la plataforma y luego llegaba el soporte, lo que hasta ahora, no se hizo, entre otros pedidos que no llegaron.

Ante este cuadro y la necesidades de dar protección a los vecinos nace la Guarda Urbana Municipal, que tiene como misión consolidar la presencia de Agentes en la vía pública para promover mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana, a través de la prevención, la educación, el control y la estricta aplicación de las normativas municipales.

El instituto no es nuevo. Ya rige en otros municipios; y en el plano internacional, España tiene un sistema consolidado en todos los Ayuntamientos con fuerte presencia, donde se la respeta y se hace cumplir la ley, por citar, un ejemplo.