Matías Losinno: “La cuota de capital es fundamental para seguir teniendo un servicio sin interrupciones”

En la tarde del día miércoles desde la sede de la Cooperativa Mariano Moreno se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa encabezada por Matías Lossino, presidente del Consejo de Administración a los fines de explicar que se ha demndado a la CEyS por una ONG de Usuarios y Consumidores, que la tarifa la fija el gobierno bonaerense, que a su vez le debe más de $22 M de mantenimiento de los generadores, ya que sin ellos, habrá que realizar cortes de luz rotativos.

Lossino habló en primer lugar, acerca de la demanda que recibió la Cooperativa al poner la cuota de capital –– al igual que otras cooperativas de la provincia de Buenos Aires – a través de ADDUC (Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores). El abogado de la Cooperativa Dr. Pablo Lonsan explicó que: “A mediados de mayo recibimos un traslado de demanda que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes entablada por ADDUC”. “Lo que pide esta asociación es la restitución de esos fondos y C.C de la percepción de la cuota de capitalización dentro de la factura eléctrica”.

“Desde las federaciones que integramos se ha hecho una labor jurídica interesante en cuanto al análisis de estas demandas y se ha alineado en cierta forma la respuesta principalmente, por la consideración de que el concepto ‘cuota capital’ en sí, no sería ajeno a la factura. Y luego, el juez será en última instancia quien decida sobre esta cuestión”.

“La Cooperativa hizo su presentación fundando los motivos por los cuales consideraba que no era prudente que prospere esa medida. Hace algunos días el juez de la cusa resolvió, no hacer lugar a la medida cautelar requerida”.

Lossino continuó diciendo: “Volvemos a insistir que más allá que esta es una realidad de todas las cooperativas eléctricas de la provincia de Bs As, la realidad de nuestra cooperativa es aún peor en el sentido de que nosotros como siempre explicamos, no recibimos la cantidad de energía que nuestra ciudad necesita y para ello necesitamos solventar esa falta de generación con los famosos generadores. Generadores que tienen un costo en dólares, esta situación no la tienen otras cooperativas y tambien gastos que se ocasionan”.