Juntos por el Cambio apoya emprendimientos locales

Los dueños del emprendimiento, Francisco, Juan Lucas y Tomás; invitaron a los Ediles a conocer su trabajo.

Les contaron que el emprendimiento nace en 2020 de la fusión de dos proyectos independientes, que se complementaron dando formación a Holaponia

Actualmente están construyendo un invernadero de 1.000 mts2 en los que producirán cultivos de hojas (lechugas, rúcula, albahaca, espinaca, berro, menta, kale, entre otros).

La hidroponía es una técnica de cultivo que reemplaza la tierra por un sustrato y utiliza soluciones de sales minerales para alimentar los cultivos. Las plantas se colocan en orificios dentro de una estructura de tubos a un metro del suelo, con lo cual no existe contacto entre ellas y la tierra. Este tipo de técnica se destaca por lograr productos más saludables y sustentables, utilizando menos recursos hídricos y energéticos. Su sistema recirculante de agua implica hasta un 90% menos de consumo hídrico en comparación al cultivo tradicional. Al reemplazar la tierra por un sustrato inorgánico, no es necesario el uso de agroquímicos ya que la planta se protege de las enfermedades provenientes de la vida orgánica del suelo, tales como hongos bacterias insectos etc. Con esta técnica se logra un aumento en la calidad nutricional generando alimentos ricos en vitaminas y minerales.

Es un orgullo acompañar y apoyar a los emprendedores locales, quienes día a día trabajan y apuestan por un Nueve de Julio mejor, señalaron los Ediles