Bromatología advierte sobre productos prohibidos en la cadena la alimentación

La Dirección General de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio, a partir de un comunicado emitido por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario, comunica la prohibición en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la tenencia,fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de los productos que se detallan.

Son elaborados por la razón social “Greencook S.A” y/o “Servicios Logísticos Copérnico S.R.L”, con RNE N°02-033.245, sito en calle Oliver 1446, partido de Esteban Echeverría así como también de la marca “NS GALLETAS”.

Tras denuncias realizadas por consumidores y por no poseer Registro Nacional de Establecimientos (RNE), Registro Nacional de Productos Alimenticios(RNPA)y utilizar un certificado de RNE que no pertenece a su titularidad, no permitiendo verificar la trazabilidad ni asegurar la inocuidad de los productos en cuestión, es que se prohibe.