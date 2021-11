Piden al Concejo Deliberante que cite a Marcelo Hoese para que informe por su gestión

En nota enviada al presidente del Concejo Deliberante, Horacio Baglietto, la asociación que brega por la Seguridad de los habitantes del distrito pide al cuerpo, que vea la posibilidad de citar al recinto al Sr. sub secretario de seguridad Sr. Marcelo Hoese, a fin de que explique a los representantes de la comunidad la tarea realizada hasta el momento en la dependencia a su cargo.

Esta solicitud tiene los siguientes fundamentos: en primer términos quien suscribe es presidente de la “asociaron civil seguridad ciudadana en el 9” en tal carácter siendo nuestro objeto la seguridad ciudadana solicitamos al Sr sub secretario que nos informe e informe a la sociedad del plan de seguridad diseñado para nuestra ciudad, no estamos pidiendo los detalles que hacen a los requerimientos de políticas reservadas para el combate del delito, sino cual es el objetivo propuesto, los medios a utilizar etc.

Lamentablemente en un medio televisivo de nuestra ciudad, pudimos escuchar por parte del Sr. sub secretario que si hay un plan la ciudadanía no lo debería conocer, preguntándose cuál es el motivo que nuestra institución tiene para realizar dicha consulta.

Otros de los puntos salientes es saber cuál es el motivo del cierre del destacamento de ciudad nueva, cierre o cierre parcial dado que algunas veces durante el día hay personal policial. La mayoría de los delitos se producen en ese radio urbano de nuestra ciudad, en la cual tampoco hay un solo caminante pese a contar con una extensa zona comercial.

Acompañamos copia de la estadística oficial emitida por el MPF (ministerio publico fiscal) donde se puede observar el cuadro de situación y comparativo del periodo 2019/2020. En ella se puede apreciar el incremento de determinados delitos aun en tiempo de restricciones originadas por la pandemia, por ejemplo “otros delitos contra la propiedad” año 2019 (41), 2020 (47) o la gran cantidad comparativa pese las restricciones de circulación. Además el TOTAL DE LOS DELITOS CONTRA LA PROIEDAD EN 2020 SON 455, de los cuales desconocemos cuales fueron esclarecidos, si en cambio podemos afirmar que el sistema de prevención no funciona, la cifra es muy alta teniendo en cuenta la imposibilidad de circulación la mayoría del tiempo tomado como base de la estadística.

En reuniones que hemos mantenido hicimos saber nuestra preocupación por el robo de cubiertas y/o ruedas a los transportistas de nuestra ciudad, las respuestas aun las esperamos, consultamos si existía operativos de prevención en ese sentido y/o resolución de los ya acontecido, sin respuesta.

Los primeros robos de neumáticos o ruedas (de los cuales tenemos conocimiento)se llevaron a cabo con la pandemia siendo el 18/5/2020 como se puede observar en la nota periodística que acompañamos. Similar hecho se produjo el dia17/06/2020, luego el 7/08/2020, 26/03/2021, mas el reciento ocurrido el 23/8/2021 que diera origen a la movilización de camioneros en busca de respuestas de las autoridades.

Párrafo aparte son los distintos hechos que vienen sucediendo en la localidad de El Provincial, lo cual derivo en el pedido de explicaciones de la sociedad de fomento al PE municipal.

La misma situación se vivió en la localidad de La niña en febrero del corriente año.

Robos rurales, es menester destacar este punto: los hechos sucedidos comienzan en larga data: 20/12/19 faena de corderos, 20/07/2020 faena de dos bovinos en Carlos María Naon, 28/07/2020 faena de lechones y destrozos en un galpón en Carlos María Naon, 30/7/2020 una vaca Aberdeen Angus color negra preñada, 23/11/2020 faenan un toro Aberdeen Angus de 150.000 en el chaja. Cabe resaltar que la mayoría de esos hechos se realizaron en pandemia, con las restricciones que derivan del caso.

AÑO 2021.

12/02/21 un novillo Abeerden Angus de 300Kg y dos vaquillonas de la misma raza de 450 / 380 kg, zona Aero club camino pobre negro, 16/06/2021 mas de un millón de pesos en herramientas varias Zona el Chaja, 29/06/2021 un techo de chapa en una granja zona el Chaja, 30/06/2021 dos vaquillonas Abeerden Angus zona el Chaja, auto partes y destrozo, 2/7/2021 un novillo Abeerden Angus el cual fue recuperado por el accionar policial, 18/07/2021 faena de una vaquillona Abeerden Angus zona el Chaja, 30/07/2021 robo de un carro con un tanque de agua zona Carlos María Naon, 15/09/21 faena de dos novillos(Brangus y Aberdeen Angus) zona 12 de octubre, 20/09/2021 faenaron dos bovinos zona ruta KM 266 cuyos productores manifiestan en nota periodística que cada 4/5 meses son víctima de estos delitos recurrentes , a estos hechos se deben sumar los sufridos por varios otros vecinos que han realizado, la denuncia desalentados por los magros resultados de las tareas investigativas y la falta de comunicación desde la subsecretaria.

La ineficiencia de la labor de la subsecretaria de seguridad y tránsito a llevado a que los vecinos crearan cadenas de comunicación y vigilancia entre ellos debido a la falta/falla del servicio indelegable del estado.

No cabe duda que esta ineficiencia en materia de prevención y represión del delito genera grandes problemas a saber:

Perdidas económicas de los afectados.

Para el caso del robo de herramientas genera en el menor de los casos atraso en el sistema productivo o de servicios. Posible desafectación o suspensión de las personas encargadas de las tareas a realizarse con dichas herramientas.

Para el caso de los transportistas insume contraer deudas en un mercado altamente costoso por las tasas de financiamiento, perdida de viajes inmediatos, a esto se le debe sumar la imposibilidad de reposición por la falta de neumáticos en plaza.

Se alienta al cuidado personal de los bienes y personas generando un clima de violencia.

Quienes sufren la perdida de alguno de sus bienes o el menoscabo a los derechos personales o de allegados, generan la necesidad de crear como anti cuerpo la autodefensa consistente en estar preparado para repeler un nuevo hecho delictivo, para lo cual puede hasta llegar a tomar decisiones gravosas como la electrificación de cercos (poniendo en riesgos a propios y terceros), adiestramiento de perros de razas agresivas (con riesgo de propios y terceros), y la mas peligrosa de todas las acciones que ARMARSE.

Además desde el punto de vista institucional se crea un grave problema casi irreparable, que es LA FALTA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, es descredito con que goza un sistema de seguridad ineficiente hace que el ciudadano opte por no confiar en las instituciones encargadas de las tareas específicas (fuerzas de seguridad, justicia, sistema administrativo), como consecuencia de ello quienes son víctimas de delitos optan por no hacer la denuncia dado que sobre entienden que las mismas nunca son resueltas, transformando en un circulo vicioso imparable victima no denuncia, no hay investigación penal, no se esclarecen los hechos, reincidencia en el delito, y asi sucesivamente.

Sin dejar de lado el grado de sospecha que se genera en la población de la posible convivencia entre los distintos actores (quien delinque, fuerzas de seguridad, autoridades municipales, justicia).

Los robos de moto vehículos, herramientas y/o materiales de construcción, celulares, se han incrementado en el último año, como así los episodios de violencia entre vecinos y/o vecinos contra las fuerzas de seguridad.

La conducta del Sr sub secretario de seguridad al referirse públicamente que no hay plan o en caso de haberlo no es necesario que lo sepa la población o como este caso las ONG dedicadas a la materia, no hace as que aumentar el grado de inseguridad y aleja a los administrados de las instituciones, confundiendo el funcionario lo que es de carácter público con lo que es de carácter privado.

Como vecino confió en la labor del HCD a la hora de solicitar información al funcionario a cargo de la sub secretaria de seguridad, en especial solicito a los distintos bloques, a todos los integrantes del cuerpo, que hagan prevalecer el interés general la “SEGURIDAD CIUDADANA” de todos los vecinos a los interés estrictamente políticos o partidarios, solicitándole que de forma unánime aprueben la citación al funcionario aludido. (se acompaña copia de publicaciones periodísticas de los sucesos relatados) copia de la estadística suministrada por el Ministerio Publico Fiscal en cuanto a la cantidad de delitos acontecidos en la ciudad).

Sin mas saluda atentamente

Martin luis Viera

DNI 20.522.248