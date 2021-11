Analizan un congelamiento de precios para los medicamentos

El Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, confirmó que el Gobierno ahora piensa en avanzar con un congelamiento de los precios en el mercado de los medicamentos.

“Vamos a tomar estado de situación. Me parece que algún tipo intervención del Estado tiene que haber. Si no, no hay política de ingresos que se sostenga”, dijo Felletti al respecto en declaraciones a radiales

“No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no pueden quedar librados a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas productoras no tengan que ganar plata, pero esto es así”, amplió.

Y en ese sentido, adelantó: “Hoy vamos a tener una reunión con el PAMI. Pensemos que el PAMI es el primer comprador de medicamentos, mañana vamos a tener una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti también para abordar el tema”.

Cabe señalar que de acuerdo al Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) los medicamentos subieron 45% en promedio en lo que va del año, un 8% más que la inflación. En tanto, los más utilizados con prescripción médica treparon hasta un 86%.

“Continúa la tendencia que se marcó en los meses anteriores: siguen aumentando los precios de los medicamentos por encima de la inflación. Los que más aumentan son los más usados. Hay gran variación de precios entre distintas marcas: el precio se triplica y hasta cuadruplica según la marca. A pesar de esto, aumentó el uso de medicamentos, por incidencia del acceso a través de las obras sociales”, expresó el Ceprofar en un comunicado.