‘La unidad’ es el camino trazado dentro del espacio dijo Jorge Macri

‘El mensaje que dejo es el de la unidad’ expresó Jorge Macri en Nueve de Julio al concluir una gira por los distritos de la cuarta sección electoral, Gral. Arenales y Junín en horas de la mañana.

El Presidente del PRO bonaerense cerró así una recorrida que incluyó un almuerzo con los legisladores de la región, Mauricio Vivani, Juan Fiorini, Felicitas Becar Varela, Laura Richini, Vanesa Zuccari, Fernando Rovello, María Eugenia Brizzi, y los funcionarios locales María José Gentile (Presidente del Concejo Deliberante) Jorge Della Roca (Secretario de Gobierno) y Enrique ‘Ricky’ Merlo (Secretario de Obras y Servicios Públicos).

Además recorrió el Autódromo y el Polo Educativo en obras ubicado en Libertad y Salta. obre este proyecto dijo que “El Polo Educativo habrá de transformar todo un barrio, y también el futuro de los jóvenes del distrito”.

Abriendo el diálogo con los periodistas, Barroso dio la bienvenida a Macri, agradeciéndole su visita y “el permanente acompañamiento hacia nuestro equipo y Nueve de Julio”.

“Hemos compartido junto a Jorge Macri una reunión muy provechosa para intercambiar nuestras inquietudes y problemáticas comunes, más allá de que estemos hablando de dos municipios completamente diferentes; y tratando de tomar como ejemplo lo efectuado en Vicente López para aplicarlo en nuestro distrito”, completó Barroso.

En tanto, Jorge Macri, se manifestó gratamente sorprendido por los avances en el proyecto de recuperación del Autódromo Municipal y destacó en este sentido el trabajo conjunto del municipio y el Auto Moto Club Nuevejuliense, “para que el distrito vuelva a recuperar su espacio dentro del autonomismo nacional, recuperando su escenario emblema, pero también cuidando los recursos”.

Asimismo, respecto de su recorrida por la construcción del Polo Educativo en el ex edificio de supermercado San Cayetano, el jefe comunal de Vicente López definió que “se trata de un edificio increíble, recuperado para la comunidad, luego de ser un espacio abandonado para la ciudad y que se habrá de convertir en un espacio modelo, tanto por la posibilidad de entregar a los jóvenes de esta ciudad la posibilidad de estudiar aquí sin tener que irse, como por el jardín Maternal que allí se establecerá”.

“En Vicente López desarrollamos un proyecto similar que fue muy exitoso, ya que el mismo no apunta a crear una universidad, sino a tomar las mejores experiencias de cada una de ellas, acercando algunas de sus carreras”, comentó, insistiendo en que la obra “habrá de transformar todo un barrio céntrico de la ciudad, y también el futuro de los jóvenes del distrito”.

“Es una satisfacción para mí ver que jóvenes como Mariano Barroso, o el Intendente de Junín, Pablo Petrecca, a quienes de alguna manera invité a participar en política, hoy hayan revalorizado sus mandatos y sigan avanzando en sus gestiones con grandes equipos de trabajo “, subrayó especialmente.

“Nuestra primera responsabilidad es mantenernos unidos, como lo hicimos cuando éramos Gobierno, ya que el 41% de la ciudadanía nos votó para que los representemos.

El primer trabajo es la unidad y el segundo mejorar, haciendo un mea culpa de aquellos que hicimos mal y de lo que tenemos que mejorar, siempre sumando a quienes se quieran integrar este espacio”, delineó ante la consulta de los medios de prensa.

En un pasaje final de la rueda de prensa Macri ratificó lo expresado en otros distritos al señalar que su sueño “es el de ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente que el nuevo mandatario bonarense sea un Intendente”.

“Pese a que María Eugenia Vidal dejó a la Provincia mucho mejor de lo que la había recibido de Scioli, seguimos necesitando gobernadores que hagan las cosas bien durante 30 años, poniendo a los bonaerenses en el lugar que se merecen, y por eso no trabajo por una candidatura, sino desde una expresión de deseo”, completó.

El gobernador es un ‘hombre de confrontación que no cree que hay soluciones conjuntas’, destacó al hacer referencia a lo que observa en los primeros 70 días de gestión de Axel Kicillof. ‘SerÍa injusto evaluar un gobierno a 70 días de asumido pero me preocupa el estilo’, añadió el Jefe Comunal de Vicente López. Tras ello destacó que ‘somos una oposición responsable que queremos ayudar y pondremos límites en aquellas cosas que entendemos que corresponde’. ‘Estamos para sumarnos’ ‘No estamos para que al gobernador le vaya mal’. En esa suma ‘queremos aportar lo nuestro’. ‘Si ganamos las próximas elecciones será porque somos mejores y no porque ellos fracasen’.

En relación a la grieta ‘hay muchos que estamos en el camino de cierre y en ese sentido no hay que extremar las posturas’. ‘Hay que tener mesura’ y ello le alcanza a todo y es un trabajo de todos.

Por parte, Mariano Barroso resaltó que ‘Con la actual gestión es un comienzo respetuoso’ y además nos reconocen que somos un municipio ordenado’

