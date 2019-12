Servicios y guardias ante las Fiestas

Compartir

Varios servicios se modifican en relación a sus prestaciones habituales ante las Fiestas de navidad y Año Nuevo.

Así por ejemplo, hoy y mañana por la Navidad, NO HABRÁ recolección de residuos de ningún tipo (perecederos, no perecederos y reciclables). Se retoma el jueves 26, donde la recolección de residuos será NORMAL en todas sus variantes (perecederos, no perecederos y reciclables).

Las Remiserías atenderán hasta las 19 horas de este martes y retomarán el servicio mañana – Día de navidad – a las 18 hs. Es decir, pararán 24 horas.

El Hospital Julio de Vedia atenderá su Guardia ingresando por Avda Eva Perón como lo hace para estas fiestas; y lo mismo la Clínica Privada.

Bomberos Voluntarios y Policia Comunal han dispuesto sus servicios tal como lo hacen en forma habitual, en feriados.

Las Estaciones de Servicio atenderán hasta las 20 hs y retomarán en la madrugada – hora 6 -su continuidad en la venta de combustibles. Lo anunció la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos Cecha. “Para que todos podamos pasar las Fiestas en familias”, justificaron los directivos de la entidad.