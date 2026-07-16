Un soldado de 26 años murió atropellado por una moto que hacía “wheelie” en Posadas

Un joven soldado identificado como Rodrigo Adán Barrientos, de 26 años, murió durante la madrugada del último domingo tras ser atropellado por una motocicleta en la avenida Costanera de Posadas, Misiones.

De acuerdo con la investigación, el conductor de la moto, un joven de 18 años identificado como Gabriel D.N., circulaba realizando un “wheelie”, una maniobra que consiste en conducir sobre una sola rueda. En esas circunstancias perdió el control del rodado y embistió a Barrientos, quien cruzaba la avenida junto a otra persona, fuera de la senda peatonal.

Como consecuencia del fuerte impacto, el soldado falleció en el acto. En tanto, el motociclista abandonó la escena a pie y fue detenido varias horas después. La Justicia lo imputó por el delito de homicidio.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida, material que será incorporado a la investigación judicial para determinar las responsabilidades del hecho.

Desde la asociación civil Luchemos por la Vida, que difundió el caso, advirtieron que este tipo de conductas temerarias al volante se repiten con frecuencia y remarcaron la necesidad de reforzar los controles, las sanciones y la educación vial para prevenir nuevas tragedias. Además, señalaron que las imprudencias no solo involucran a motociclistas, sino también a automovilistas y peatones que incumplen las normas de tránsito, generando situaciones de alto riesgo en la vía pública.