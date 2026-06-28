UNICEF alerta que 3,9 millones de niños y adolescentes están en riesgo tras los terremotos en Venezuela

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UNICEF alertó que alrededor de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas afectadas por los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una situación que ha dejado a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades humanitarias urgentes.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,5 y 7,2, impactaron comunidades de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, provocando el colapso de edificios, daños en viviendas e infraestructura pública, además de afectar servicios esenciales como salud, agua potable y educación. Entre las víctimas también se reportan niños y niñas.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, expresó su preocupación por la situación que enfrenta la infancia venezolana y señaló que la protección y el bienestar de los niños deben mantenerse en el centro de la respuesta humanitaria. Asimismo, manifestó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos o vieron sus vidas afectadas por la emergencia.

El organismo advirtió que, en los próximos días, miles de niños podrían enfrentar lesiones, separación de sus familias, desplazamientos, afectaciones emocionales e interrupciones en el acceso a servicios básicos, aumentando su nivel de vulnerabilidad.

Ante este escenario, UNICEF informó que trabaja en coordinación con las autoridades nacionales y organizaciones aliadas para evaluar las necesidades de la población y apoyar la respuesta de emergencia mediante atención médica, servicios de protección, apoyo psicosocial, acceso a agua segura y la habilitación de espacios seguros para la infancia.

La organización recordó que, antes de los terremotos, su llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 en Venezuela requería 137,6 millones de dólares, de los cuales solo se había financiado el 35 %, por lo que hizo un llamado a fortalecer el apoyo internacional para responder a las crecientes necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.