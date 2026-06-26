La Poderosa apartó a “Nacho” Levy tras denuncias por violencia de género

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La organización social La Poderosa resolvió desplazar a Ignacio “Nacho” Levy de su conducción luego de activar su protocolo de géneros. La medida se tomó tras las denuncias públicas por violencia de género y abuso psicológico que hicieron en los últimos días sus exparejas Cecilia Ce, Gloria Carrá y Tati Dell. En un comunicado difundido en redes, La Poderosa informó que la decisión fue “colectiva y consensuada” y que no relativizará los hechos. “Lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”, sostuvieron. El movimiento remarcó que cuenta con un protocolo para abordar violencias hacia mujeres y disidencias, y aseguró que continuará revisando sus prácticas internas. “Nuestro feminismo es una práctica cotidiana. Trabajaremos para sostener una política cuidada, compañera y feminista”, expresaron.