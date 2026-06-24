Con apoyo unánime de sus colegas, el cirujano Alejandro Buffoni sigue al frente de Clínica Independencia

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A poco más de un mes de la renovación de autoridades, los socios de Clínica Independencia ratificaron por unanimidad la continuidad del doctor Alejandro Buffoni como presidente del Consejo de Administración, una decisión que refleja el respaldo de los profesionales y accionistas a la conducción que viene desarrollando la institución.

La reelección se produce en un contexto de expectativas por los anuncios que la clínica prevé realizar en materia de infraestructura y equipamiento. Según pudo saber Cadena Nueve, se trabaja en un programa de inversiones destinado a fortalecer distintas áreas de atención y consolidar el posicionamiento de la entidad como un centro médico de referencia no solo para Nueve de Julio, sino de toda la región.

Quienes acompañaron la continuidad de Buffoni destacan su experiencia en la gestión y el impulso dado a distintos proyectos de crecimiento institucional, en un escenario cada vez más exigente para el sistema privado de salud. Entre ellos la Clinica ha calificados para las nomas más exigentes.

En paralelo a esa realidad institucional, continúa la revisión judicial vinculada al episodio ocurrido en octubre de 2021 en el Hospital Julio de Vedia, cuando una paciente que debía ser intervenida por un nódulo mamario fue sometida a una cirugía diferente.

Si bien Buffoni fue condenado en primera instancia en un juicio abreviado por lesiones culposas, la resolución aún no se encuentra firme. La Cámara analiza distintos planteos relacionados con el expediente, entre ellos aspectos vinculados al cumplimiento de protocolos hospitalarios, la intervención de otros integrantes del equipo de quirófano salud y observaciones formuladas sobre la documentación clínica incorporada a la causa.

Entre los puntos sometidos a revisión aparecen las instancias de control previas a la cirugía, la correcta registración de la paciente en el establecimiento y anotaciones realizadas en la historia clínica, incluyendo una enmienda atribuida al área de enfermería. La discusión judicial busca determinar el alcance de las responsabilidades dentro de toda la cadena de atención que precedió a la intervención.

La resolución que adopte la Cámara podría aportar nuevas precisiones sobre el grado de responsabilidad de los distintos actores involucrados en el procedimiento y sobre el funcionamiento de los mecanismos de control previstos para este tipo de prácticas.

En tanto, la Clínica ya cuenta con un nuevo quirófano donde se evita cualquier infección intrahospitalaria, y es un modelo unico en casi toda la provincia, lo que pronto se dará a conocer junto a otras inversiones de primer nivel.