Incendio total de una cosechadora en la zona rural entre Dennehy y Naón

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En la noche de este miércoles, alrededor de las 21.30 horas, los Bomberos Voluntarios fueron convocados de urgencia a raíz de un incendio registrado en la zona rural ubicada entre las localidades de Dennehy y Naón.

El siniestro tuvo como protagonista a una cosechadora que era utilizada para realizar tareas agrícolas en el sector. Tras recibir el llamado de alerta, se movilizaron dos dotaciones identificadas como móviles 5 y 7, pertenecientes a los cuarteles de Nueve de Julio y Patricios, respectivamente. Además, se dispuso el apoyo de una unidad cisterna debido a la cercanía y a la necesidad de contar con mayor capacidad de abastecimiento de agua.

Los servidores públicos debieron recorrer varios kilómetros por caminos rurales para llegar hasta el lugar del hecho. Sin embargo, al momento de su arribo, el incendio ya se encontraba generalizado, con las llamas afectando por completo a la maquinaria.

Los bomberos trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores del establecimiento rural. Las tareas se extendieron durante varias horas y finalizaron pasada la medianoche, momento en que las dotaciones emprendieron el regreso al cuartel.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del incendio. En tanto, las pérdidas materiales fueron significativas debido a la destrucción total de la cosechadora.

Se investigan las causas que originaron el siniestro.