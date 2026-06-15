Kinesiólogos cuestionan el cobro de una habilitación municipal en La Plata

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El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) expresó un enérgico rechazo a la decisión de la Municipalidad de La Plata de exigir a los profesionales que ejercen en el distrito el pago de una tasa en concepto de “habilitación” para el funcionamiento de consultorios y gabinetes destinados a la actividad kinesiológica.

Desde la entidad señalaron que durante los últimos años, y especialmente en 2026, se intensificaron los operativos de inspección impulsados por la Agencia Platense de Recaudación (APR), que derivaron en intimaciones y sanciones económicas a kinesiólogos matriculados. Según denunciaron, las multas aplicadas alcanzan hasta los 500 mil pesos.

Las autoridades del Colegio sostienen que la actividad profesional no requiere habilitación municipal, ya que las condiciones para el funcionamiento de consultorios y establecimientos de kinesiología están reguladas exclusivamente por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Queremos advertir sobre esta irregularidad. Las supuestas inspecciones en las que se intima a iniciar trámites de habilitación comercial ante la Dirección de Comercio del municipio y se aplican severas multas ante la negativa de los profesionales están totalmente fuera de las disposiciones vigentes”, afirmó el presidente de CoKiBA, licenciado Pablo Dolce.

La comuna fundamenta su accionar en la Ordenanza N° 12.621 y la Resolución N° 06/22, mediante las cuales considera exigible la habilitación comercial y el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene. Sin embargo, desde el Colegio aseguran que esas disposiciones no pueden aplicarse a los consultorios kinesiológicos, cuya habilitación depende de normas provinciales específicas.

Ante esta situación, el área legal de CoKiBA se encuentra preparando una demanda colectiva para impugnar lo que considera una medida irregular que constituye un obstáculo para el libre ejercicio profesional. Además, la entidad viene asesorando a los matriculados sobre cómo actuar frente a las inspecciones y colaborando en la elaboración de los descargos correspondientes.

Asimismo, el Colegio solicitó formalmente al municipio la suspensión del cobro de habilitaciones comerciales y de otras tasas vinculadas a consultorios y gabinetes destinados a la atención kinesiológica.

Según explicaron desde la institución, los únicos requisitos para la habilitación y funcionamiento de los establecimientos de kinesiología en territorio bonaerense están contemplados en el Decreto 3091/97, el Decreto Ley 7314/67 y el Decreto 3280/90, todos bajo la órbita de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud provincial.

“No existe ninguna disposición que establezca la obligación de pagar tasas o habilitaciones municipales para el desarrollo de nuestra actividad profesional”, remarcaron.

CoKiBA también recordó que en 2013 obtuvo una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, mediante la cual se suspendió la aplicación de determinadas exigencias sobre los consultorios donde desarrollan su actividad kinesiólogos, licenciados en kinesiología, fisiatras, terapistas físicos y licenciados en terapia física matriculados en la entidad.

De acuerdo con los registros del Colegio, en los últimos meses al menos 11 profesionales fueron afectados por intimaciones y sanciones municipales. No obstante, las autoridades estiman que el número podría incrementarse si el municipio mantiene el mismo criterio de fiscalización.

“Creemos que la situación generada por el Estado municipal es netamente ilegítima y arbitraria. Observamos como único interés una finalidad recaudatoria, vulnerando las competencias que la legislación vigente asigna al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como autoridad de control y habilitación de los consultorios profesionales”, concluyó Dolce.