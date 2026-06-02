Consejo Escolar desmiente información difundida por La Libertad Avanza y reclama mayor rigurosidad informativa

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El Consejo Escolar de Nueve de Julio emitió un comunicado de prensa en el que respondió a un documento difundido por La Libertad Avanza local el pasado 29 de mayo de 2026 a través de redes sociales y distintos medios de comunicación.

En el texto, los consejeros escolares firmantes manifestaron su intención de “llevar claridad” sobre el contenido de aquella publicación, al considerar que presenta “inconsistencias” y contiene información con errores respecto de procedimientos administrativos y decisiones que, según sostienen, no fueron votadas por el cuerpo en sesiones ordinarias.

Asimismo, desde el organismo remarcaron que mantienen una política de puertas abiertas para brindar información vinculada a obras, procedimientos y otros temas de interés relacionados con el sistema educativo local. En ese sentido, convocaron a medios de comunicación, instituciones y vecinos a recurrir directamente al Consejo Escolar para verificar datos y evitar la difusión de información errónea que pueda generar expectativas o malentendidos en las comunidades educativas.

Otro de los puntos destacados del comunicado refiere a la situación del consejero escolar Leonardo Rodoni. Según se informó, el funcionario no participó en la redacción ni confección del comunicado atribuido a La Libertad Avanza y, desde el 2 de junio de 2026, dejó de formar parte de ese espacio político. De acuerdo con el documento, Rodoni continúa desempeñando sus funciones como consejero escolar de manera independiente.

El comunicado lleva las firmas de autoridades y consejeros escolares del distrito, quienes ratificaron el compromiso institucional de brindar información oficial y transparente sobre la gestión del organismo.