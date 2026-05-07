Entrega del proyecto de Autarquía Judicial a las autoridades de la Legislatura provincial

- Advertisement -

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente del Tribunal, Daniel Fernando Soria, recibieron a la vicegobernadora y presidenta de la H. Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y al presidente de la H. Cámara de Diputados provincial, Enrique Alejandro Dichiara para hacerles entrega del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial.

En el marco de la reunión llevada adelante en la Sala de Acuerdos del Tribunal, se hizo entrega a las autoridades de la Legislatura del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial elaborado por la SCBA.

En el encuentro, del que participó el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez, también se dialogó sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones.

Presentado en un acto público el pasado 28 de abril, el proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte de Justicia cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).