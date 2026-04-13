Propuesta de consorcio para caminos rurales en 9 de Julio: productores impulsan un cambio estructural

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -



En el programa Despertate, emitido por Cadena Nueve, junto a Máxima 89.9 y Visión Plus TV, representantes de la Federación Agraria filial 9 de Julio presentaron una propuesta para transformar de fondo el sistema de mantenimiento de los caminos rurales del distrito.

Patricia Gorza y Kevin Shanly explicaron que la iniciativa surge tras un año crítico en materia vial, marcado por el deterioro de los caminos y fuertes pérdidas productivas. La propuesta apunta a implementar un modelo de consorcio público-privado, inspirado en experiencias exitosas como la de Benito Juárez y Tandil, aunque adaptado a la realidad local.

Gorza destacó que el proyecto no es cerrado, sino una base para construir consensos:

“Tomamos lo mejor de distintos modelos, pero 9 de Julio necesita uno propio, acorde a sus características productivas, técnicas y políticas”.

Un problema estructural

Los productores señalaron que la situación actual responde a décadas de falta de inversión y planificación. Según indicaron, el estado de los caminos no solo afecta la producción agropecuaria, sino también aspectos esenciales como la educación, la salud y la conectividad de las zonas rurales.

Durante la entrevista se remarcó que en 2024 las pérdidas económicas vinculadas a problemas de transitabilidad e inundaciones rondaron los 100 millones de dólares, evidenciando la magnitud del problema.

Cómo funcionaría el consorcio

La propuesta plantea:

Participación activa de productores, municipio e instituciones.

Gestión transparente y eficiente de los recursos.

Planificación técnica integral, incluyendo hidráulica.

Mantenimiento sostenido y reconstrucción progresiva de la red vial.

Shanly subrayó que el primer paso será convocar a los productores:

“Es fundamental que se acerquen, que conozcan el modelo y puedan sacarse dudas. Esto tiene que construirse entre todos”.

Debate sobre la tasa vial

Uno de los puntos más sensibles es la tasa vial. Desde la filial sostienen que el problema no es solo el monto, sino la falta de resultados visibles.

“Hoy incluso pagar poco resulta caro si no hay contraprestación”, señalaron, proponiendo invertir la lógica: primero demostrar eficiencia y luego discutir aumentos.

Un proceso que requiere consenso

La iniciativa demandará acuerdos amplios que incluyan:

Concejo Deliberante

Instituciones rurales

Colegios profesionales

Organismos técnicos como hidráulica

Gorza enfatizó que sin una visión integral, cualquier solución será temporal:

“Si no se trabaja con el manejo del agua, todo lo que se haga en caminos se rompe rápidamente”.

Próximos pasos

La propuesta ya fue presentada a la intendenta, quien la recibió y se espera una nueva instancia de diálogo. Además, el tema será tratado en la mesa de trabajo local junto a representantes provinciales.

Los impulsores estiman que el proceso de consenso podría llevar todo el año, con el objetivo de avanzar en 2026 hacia la conformación del consorcio.

Más que caminos: desarrollo

Finalmente, remarcaron que mejorar la red vial no solo impacta en el agro, sino en todo el entramado social y económico:

Permite el acceso a escuelas y centros de salud

Favorece nuevos emprendimientos

Evita el aislamiento de localidades rurales

“Hablar de caminos es hablar de desarrollo”, concluyeron.

La propuesta abre un nuevo capítulo en un debate histórico del distrito, con la expectativa de encontrar una solución sostenible a uno de los principales problemas estructurales de la región.