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Impulso local y modernización: Cecilia Fussari destacó el éxito de Sazón y adelantó un gobierno más digital y participativo

La subsecretaria de Producción de Nueve de Julio celebró la masiva convocatoria de la fiesta gastronómica Sazón, que reunió a miles de vecinos, y detalló los avances de un programa de modernización estatal que busca agilizar trámites y fortalecer la participación ciudadana.

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La ciudad de Nueve de Julio vivió un fin de semana marcado por la convocatoria, el movimiento económico y el entusiasmo ciudadano. La subsecretaria de Producción, Cecilia Fussari, calificó como “totalmente positivo” el desarrollo de la fiesta gastronómica Sazón, que superó las expectativas tanto del municipio como de los comerciantes y emprendedores participantes.

Según explicó, el evento reunió a unas 15.000 personas —e incluso más, considerando la circulación constante— y logró su principal objetivo: generar un espacio de encuentro familiar, con propuestas accesibles para todos los públicos. “La plaza estuvo completamente habitada, con familias, jóvenes compartiendo mate, música y actividades. Eso es lo que buscábamos”, señaló.

Fussari reconoció que existía cierta incertidumbre previa debido al contexto económico, pero destacó que la respuesta de la comunidad fue contundente. “La gente acompañó, participó y disfrutó. Eso nos da impulso para seguir organizando este tipo de eventos”, afirmó, adelantando que ya trabajan en futuras ediciones y en propuestas para el aniversario de la ciudad.

La funcionaria también subrayó el rol clave de los gastronómicos, emprendedores y la Cámara de Comercio, quienes acompañaron activamente la iniciativa. En ese sentido, remarcó que Sazón no solo es una fiesta, sino una herramienta para dinamizar la economía local y visibilizar la producción del distrito.

No obstante, también mencionó algunos reclamos de comerciantes de zonas afectadas por cortes de calles. Si bien consideró válidas las inquietudes, explicó que se trató de una intervención acotada y excepcional. “Son cuatro calles, una vez al año. Entendemos las molestias, pero buscamos consensuar y mejorar cada edición”, indicó.

En paralelo, Fussari se refirió a otro eje clave de la gestión municipal: la modernización del Estado. En ese marco, Nueve de Julio fue seleccionado entre los últimos diez municipios que participarán de un ծր programa financiado por la Unión Europea, orientado a fortalecer la digitalización y la participación ciudadana.

La iniciativa contempla una capacitación de dos meses para trabajadores municipales, quienes luego serán responsables de implementar mejoras en el sistema. El objetivo es optimizar la web oficial, agilizar trámites y facilitar la autogestión por parte de los vecinos.

“Apuntamos a un gobierno más participativo, con herramientas digitales que simplifiquen la relación con el ciudadano. No es algo nuevo, pero queremos profundizarlo y hacerlo más eficiente”, explicó.

Además, destacó que el municipio podrá aprovechar la experiencia acumulada en otras ciudades que ya forman parte del programa. “Eso nos posiciona en un lugar de aprendizaje y mejora continua”, agregó.

Finalmente, Fussari vinculó estas iniciativas con una estrategia más amplia de desarrollo local, que incluye también la reciente ronda de negocios, donde se concretaron cientos de contactos comerciales. “Son señales claras de que este es el camino: generar oportunidades, impulsar lo local y abrir nuevas puertas para el crecimiento”, concluyó.

Cecilia Fussari – Subsecretaria de Producción-MNdJulio

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