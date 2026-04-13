“Energía que nos une y comunica” volvió a reunirse con 137 estudiantes en una nueva etapa del proyecto educativo

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El pasado jueves se dio inicio a una nueva etapa del proyecto “Energía que nos une y comunica”, una iniciativa que comenzó a gestarse en 2025 y que continúa expandiéndose en la comunidad educativa.

En esta oportunidad, se realizaron dos charlas que convocaron a 137 estudiantes de distintas instituciones: Secundaria N° 7, N° 10, N° 12, CSA, Colegio Los Ceibos, EET N° 1 y EET N° 2.

El encuentro estuvo coordinado por el profesor Facundo Berazadi, la docente Claudia Giménez y el muralista David Correa. Además, contó con la participación de las inspectoras Gabriela Tiani, Leonor Capriroli y Marcela Rivero, junto a equipos directivos y docentes de las instituciones participantes.

La propuesta es impulsada por Cristina Cubiles y Myriam Gandini, desarrollada en articulación con el área de educación, y busca generar espacios de reflexión donde los estudiantes puedan construir, desde su propia mirada, valores como el cooperativismo, el compromiso con la comunidad y el cuidado del ambiente.

“Porque no se trata solo de pintar una pared. Se trata de construir un mensaje”, expresaron desde la organización.

Un mensaje que nace de los estudiantes, que se proyecta hacia la comunidad y que busca dejar algo más que color: una forma de mirar, participar y comprometerse con el entorno.

Finalmente, se agradeció a la Cámara de Comercio por ceder el espacio para la realización del encuentro.