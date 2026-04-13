Encuentro abierto sobre autismo en Nueve de Julio: un espacio para compartir, escuchar y acompañar

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El próximo sábado 9 de mayo a las 15:30 horas se realizará en la sede del Club de Leones Nueve de Julio (Ramón N. Poratti 1169) un encuentro abierto centrado en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de generar un espacio de diálogo, escucha y construcción colectiva.

La propuesta, impulsada por el Club de Leones Junín Autismo junto al Club de Leones local, está dirigida a familias, cuidadores, profesionales y público en general, promoviendo la participación abierta y el intercambio de experiencias en torno a los desafíos y aprendizajes que atraviesan las personas dentro del espectro y sus entornos.

Durante la jornada habrá instancias de oratoria abierta, relatos de vida y recorridos personales que permitirán enriquecer la mirada colectiva sobre el autismo, así como también orientación ante inquietudes que puedan surgir en el encuentro. Además, se contará con acompañamiento profesional, aportando herramientas y perspectivas para fortalecer redes de apoyo en la comunidad.

El evento busca entrelazar historias, generar empatía y construir un espacio inclusivo donde compartir, escuchar y acompañar sean los pilares fundamentales. La participación es libre y abierta, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que pone en el centro el valor del encuentro y la construcción conjunta.