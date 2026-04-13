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El deporte como herramienta de inclusión: continúan los talleres del programa envión

El programa Envión continúa impulsando talleres deportivos en distintos puntos del distrito, promoviendo la actividad física, la integración social y la formación de hábitos saludables en jóvenes de 12 a 21 años.

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, continúa desarrollando el taller de apoyo deportivo del programa Envión, una iniciativa abierta a la comunidad orientada a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años.

El objetivo principal de la propuesta es promover la actividad física como herramienta de integración social, al tiempo que se fomentan hábitos saludables y se generan espacios de encuentro, contención y desarrollo personal.

Las actividades se llevan adelante en distintos puntos del distrito. En planta urbana, los encuentros se realizan los días martes a las 9:30 horas en las instalaciones de El Fortín. En la localidad de La Niña, las jornadas tienen lugar los viernes a las 9 horas en el club local. En Patricios, el taller se dicta también los viernes a las 9 horas en el centro cultural ubicado en la estación.

Desde la Dirección de Deportes se invita a todos los jóvenes interesados a sumarse a esta propuesta gratuita, que busca fortalecer el deporte como motor de inclusión, participación comunitaria y crecimiento integral.

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