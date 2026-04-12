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Ventas minoristas de PYMES cayeron en marzo y la inversión se mantiene cauta, según CAME

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló que las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas bajaron 0,6% interanual en marzo, mientras cinco de siete sectores presentaron contracción. La mayoría de los empresarios considera que el escenario no es favorable para nuevas inversiones, aunque algunos sectores como Ferretería y Farmacia mostraron crecimiento

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Durante marzo, las ventas minoristas de las PYMES registraron una contracción del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso de 0,4% en comparación con febrero, según el último informe de la CAME.

La evaluación sectorial mostró caídas en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En contraste, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2%, y Farmacia aumentó 1,1%.

Respecto a las perspectivas para el resto del año, el 48% de los empresarios espera que los niveles de ventas se mantengan, el 39,7% anticipa mejoras y el 12,4% proyecta un retroceso. La mayoría, 59,1%, considera que el escenario actual no es apto para invertir, frente al 13,1% que lo ve como una oportunidad.

El informe también incluyó datos preliminares sobre el comercio electrónico, que evalúa la operatividad mixta de los comercios con ventas online y físicas, siguiendo los lineamientos de la OCDE.

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