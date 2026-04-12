Vecinos y visitantes disfrutaron de la primera jornada con gran concurrencia y espectáculos en vivo

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La tercera edición de “Sazón”, la feria gastronómica organizada por la Municipalidad de Nueve de Julio en el centro de la ciudad, comenzó con gran éxito este sábado, atrayendo a numerosos vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada llena de sabores, música y actividades para toda la familia.

Desde la apertura y hasta la noche, el público recorrió los distintos stands, degustó la variada oferta gastronómica y acompañó cada uno de los espectáculos en el escenario principal. La feria destacó por la calidad y diversidad de los productos ofrecidos por emprendedores, comercios e instituciones locales, quienes debieron reponer sus stocks ante la alta demanda.

La grilla artística también tuvo una excelente recepción, generando un clima festivo que se extendió durante toda la jornada. La propuesta continuará este domingo con más opciones gastronómicas, espacios recreativos y presentaciones en vivo, incluyendo a la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y La Mily Folclore, consolidando a “Sazón” como uno de los eventos más convocantes del calendario local.

Desde la Municipalidad se invita a la comunidad a sumarse al cierre de esta feria que celebra la cultura, el encuentro y el talento gastronómico de Nueve de Julio.