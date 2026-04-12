Tornquist celebra su identidad vitivinícola en la 11° Fiesta de la Vendimia

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La localidad de Saldungaray fue escenario los días 11 y 12 de abril de la 11° edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, un evento que celebró la recuperación y expansión de la vitivinicultura en la provincia de Buenos Aires. La apertura estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, junto a la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, y otras autoridades provinciales.

Durante su discurso, Rodríguez subrayó el carácter pionero de los productores locales: “Muchos saben que en algún momento hubo producción vitivinícola en la provincia de Buenos Aires, que luego se perdió. El regreso comenzó, en gran medida, en el sudoeste bonaerense”, afirmó. También destacó la labor de referentes del sector, como Daniel Di Nuchi, de Bodega Al Este, y Manuela Parra, de la bodega de Saldungaray, junto a un homenaje al padre de esta última, impulsor histórico de la actividad en la región.

La fiesta contó con dos jornadas de degustaciones, ventas, espectáculos en vivo, danzas y propuestas gastronómicas y artesanales, mostrando la riqueza del vino bonaerense y su identidad propia. “Aunque no tenga una copa en la mano, quiero levantarla simbólicamente para brindar porque esta fiesta siga creciendo y celebrando la identidad del vino bonaerense”, expresó Rodríguez.

Como parte de la agenda, el ministro encabezó la Mesa Vitivinícola, espacio de intercambio entre productores, técnicos y autoridades, donde destacó el crecimiento del sector en la provincia: “La incorporación de nuevos viñedos y productores refleja un proceso virtuoso que cobra todavía más valor en un contexto económico complejo como el actual”.

Rodríguez contrastó la situación provincial con la del país: “La vitivinicultura argentina atraviesa un momento muy difícil por las políticas de Milei. En dos años desaparecieron más de 2.000 viñedos y se redujo fuertemente la cantidad de bodegas. Mientras tanto, en Buenos Aires impulsamos una vitivinicultura con identidad propia, generando oportunidades y agregando valor en origen”.

Entre los indicadores positivos mencionados, se destacó el crecimiento en superficie cultivada, cantidad de viñedos y producción, consolidando un nuevo mapa vitivinícola bonaerense. Además, remarcó el rol de las políticas públicas provinciales y de la articulación con el sector privado: financiamiento productivo, promoción de regiones vitivinícolas, desarrollo de la marca “Vino Buenos Aires” y la Ruta del Vino Bonaerense.

El evento también reconoció a bodegas pioneras, como Bodega Saldungaray y Bodega Al Este, y contó con la participación de productores locales como Campo Udi, elaboradores de quesos artesanales. Rodríguez concluyó: “La vitivinicultura bonaerense no solo tiene presente, tiene muchísimo futuro”.