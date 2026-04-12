Jornada sobre Terapia Asistida con Equinos en Nueve de Julio

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La Terapia Asistida con Animales (TACA), especialmente la equinoterapia, se ha consolidado como un método terapéutico y educativo que contribuye a la rehabilitación, contención e integración de personas con discapacidad.

En este contexto, El Campo Hípico Tres Lagunas desde su Escuela de Equinoterapia que conduce Gustavo Noli, La Municipalidad de Nueve de Julio y la Asociación Olavarriense de Hipoterapia organizan, este sábado 18 de abril, una jornada de actualización y compromiso.

El encuentro, que se desarrollará en el Salón de las Américas a las 19:00 horas, contará con la participación del Dr. Aldo Lauhirat, médico especialista en Clínica Médica, con postgrados en Psicomotricidad y Neurodesarrollo, kinesiólogo y Master en Hipoterapia por la Asociación Italiana de Rehabilitación Ecuestre de Milán, Italia. Durante la disertación se abordarán fundamentos científicos de la terapia asistida con equinos, la presentación de casos clínicos y la evolución de pacientes con trastornos neuromotores, cognitivos y conductuales.

El impulso de la jornada nace del Campo Hípico Tres Lagunas, a través de su presidente, Diana Oscos, en colaboración con la Municipalidad de Nueve de Julio, y se propone generar un espacio de conocimiento y capacitación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante la equinoterapia.

La Asociación Olavarriense de Hipoterapia continúa reafirmando su compromiso con la inclusión y el desarrollo de métodos innovadores que promuevan la rehabilitación integral, contando con la participación de profesionales de renombre y la experiencia del sector hípico local.

Datos del evento: